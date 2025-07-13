قبل نهائي مونديال الأندية.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وتشيلسي

يلتقي فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي مساء اليوم، الأحد، في مواجهة نارية ضمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مباراة مرتقبة تقام على الأراضي الأمريكية.

تأهل تشيلسي بعد تجاوز فرق بنفيكا وبالميراس وفلومينينسي، بينما مر الفريق الفرنسي بمسار صعب تضمن تخطيه فرق إنتر ميامي وبايرن ميونخ وريال مدريد في الأدوار الإقصائية.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي بعد فوزه الكبير 4-0 على ريال مدريد في نصف النهائي، مؤكدًا أن انتصاره 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال لم يكن مجرد صدفة.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وتشيلسي

سبق للفريقين أن تواجها في 8 مباريات رسمية، جميعها جاءت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتميل الكفة لصالح باريس سان جيرمان بفوزه في 3 مباريات، مقابل انتصارين فقط لتشيلسي، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.

وسجل لاعبو تشيلسي 11 هدفًا في شباك باريس سان جيرمان، في حين أحرز الفريق الباريسي 10 أهداف في مرمى البلوز.

المباراة تعد إعادة لصراع أوروبي قديم ولكن هذه المرة على لقب عالمي، ما يزيد من أهميتها ويجعلها محط أنظار جماهير كرة القدم حول العالم.