مكافآت تاريخية في انتظار الفائز بكأس العالم للأندية بين تشيلسي وباريس

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو ملعب ميت لايف نيو جيرسي، المستضيف لنهائي بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد بأمريكا بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

وتقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين باريس وتشيلسي اليوم، الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان عبر قنوات إم بي سي 1 وإم بي سي مصر وإم بي سي مصر 2 وإم بي سي أكشن وتطبيق دازن.

مكافآت منتظرة للفائز بكأس العالم للأندية

وينتظر الفائز بمباراة نهائي كأس العالم 40 مليون دولار كمكافأة للمباراة، بينما يحصل الخاسر على 30 مليون دولار.

وتصل قيمة إجمالي الأرباح إلى أكثر من 100 مليون دولار عن مشوار الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يحصل الفائز عن كل فوز بدور المجموعات على 2 مليون دولار والتأهل لدور الـ 16: 7.5 مليون دولار وربع النهائي على 13 مليون دولار والتأهل لنصف النهائي على 21 مليون دولار.