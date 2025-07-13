سلامة الغذاء: 630 شهادة صحية و790 إذن تصدير لدعم تنافسية المنتجات المصرية

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 630 شهادة صحية للمنتجات المخصصة للتصدير، وذلك ضمن منظومة الشهادات المعتمدة التي بدأت الهيئة تطبيقها منذ بداية العام الجاري.

وتسهم هذه الشهادات في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في جودة وسلامة الصادرات المصرية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية والغذائية المصرية بالأسواق الأوروبية والعربية.

وأكدت الهيئة أن تطبيق آلية إصدار الشهادات الصحية يتم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية والصحية في الدول المستوردة.

وترافق ذلك مع إصدار 790 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 566 شركة، وذلك ضمن جهود الهيئة لدعم حركة التجارة الدولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.