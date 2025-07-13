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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سلامة الغذاء: المجازر والمغلفات الحيوانية تحت الرقابة.. و26 إذن تصدير لأوروبا

المجازر
المجازر
ولاء عبد الكريم

نفّذت الإدارة العامة للمجازر بالهيئة القومية لسلامة الغذاء 57 جولة تفتيشية على مصانع إنتاج المغلفات الحيوانية والمجازر ومصانع الأمعاء، لمتابعة عمليات التصنيع والتخزين.

كما أصدرت الهيئة 26 إذن تصدير للمغلفات الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقة المنتجات لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وشاركت الهيئة في الاجتماع الرابع للجنة الفنية للأمراض حيوانية المنشأ ضمن استراتيجية الصحة الواحدة، بهدف التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة على الغذاء والصحة البيطرية.

وأكدت الهيئة أن جهودها تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لضمان سلامة اللحوم ومنتجاتها وضمان خلوها من أي مخاطر صحية محتملة قبل تداولها أو تصديرها.

المجازر المغلفات الحيوانية الاتحاد الأوروبي

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