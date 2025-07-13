أولى الجمهورية بالثانوية الصناعية بكفر الشيخ: دعم أسرتي سر تفوقي .. صور

عبرت الطالبة إيمان خالد عبد الباسط، ابنة محافظة كفر الشيخ، الحاصلة على المركز الأول في الدبلومات الفنية لعام 2025، عن بالغ سعادتها بحصولها على هذا المركز المتقدم.

قالت إيمان خالد، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: لم أتوقع أن أكون ضمن أوائل الجمهورية أو الأولى على مستوى الجمهورية لكنني كنت مجتهدة طوال العام لكى أحقق أمنية أسرتي وأن أنجح بتفوق، والحمد لله كنت واضعة أمامي هدف الالتحاق بالمعهد الفني الصناعي منذ التحاقي بمدرستي كفر الشيخ الثانوية الصناعية للبنات لكن الآن أفكر الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن أسرتها كانت داعمة لها طوال فترة الدراسة ولم تبخل عليها بأي شيء، وأن الأسرة كانت تحفزها وتقف بجانبها وهي سر تفوقها الدراسي -على حد قولها- مقدماً الشكر والتقدير لأساتذة مدرستها الذين كانوا داعمين لها ولجميع زملائها وكانوا يبذلون قصارى جهدهم في الشرح للطلاب بكل أمانة وضمير.

وأشارت إلى أن التعليم الفني قاطرة التنمية ولا يختلف عن الثانوية العامة لكن أخف كثيرًا من ناحية الضغط النفسي، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم الفني وتوفر الإمكانيات كلها حرصًا على تطويره وتأهيل الخريجين بشكل حقيقي لسوق العمل.