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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم “Jurassic World Rebirth” يتجاوز حاجز الـ 500 مليون دولار عالميًا

Jurassic World Rebirth
Jurassic World Rebirth
نجلاء سليمان

حقق فيلم “Jurassic World Rebirth” إنجازًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث تجاوزت إيراداته العالمية حاجز الـ500 مليون دولار، مما يجعله أحد أنجح أفلام عام 2025 حتى الآن.


يأتي هذا النجاح في ظل عودة السلسلة الشهيرة التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي بجمهور ضخم لا يزال متعطشًا للمغامرة والديناصورات.

الفيلم، الذي يُعد إعادة انطلاقة للسلسلة بعد آخر أجزاء “Jurassic World”، شهد استقبالًا جماهيريًا واسعًا منذ طرحه في دور السينما حول العالم.

وقد ساهمت المؤثرات البصرية المتقدمة، إضافة إلى طاقم العمل المميز، في تعزيز جاذبية الفيلم وتحقيق هذا الرقم القياسي.

نقاد السينما أشاروا إلى أن “Jurassic World Rebirth” يجمع بين الحنين إلى الماضي والتقنيات السينمائية الحديثة، مما ساعده في جذب جمهور جديد بالإضافة إلى محبي السلسلة القدامى.

ومن المتوقع أن تستمر إيرادات الفيلم في الارتفاع خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع إطلاقه في أسواق جديدة.

الفيلم يشارك في بطولته سكارليت جوهانسون التي تجسّد دور عميلة سابقة في المخابرات مع خبرة عالية في العمليات، وهي الشخصية المحورية في المهمة.

ينضم إليها جوناثان بيلي بدور الدكتور هنري لوميس، عالم أحافير شاب وذكي، يتميز بنظاراته الأيقونية وهو الشرير قليل الخبرة في الخطط العسكرية لكن غزير المعرفة في المجالات العلمية.

أما ماهيرشالا علي فيؤدي شخصية دانكن كينكيد، قائد فريق العمليات ورمز للثقة المهنية والشجاعة.

Jurassic World سكارليت جوهانسون جوناثان بيلي

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