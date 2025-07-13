البيطريين تطالب بخطة عمل حكومية لمواجهة مخاطر الحيوانات الضالة

شارك الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، في ورشة عمل علمية بعنوان: “رؤية علمية مستدامة لإدارة الحيوانات الضالة ومخاطرها على الصحة العامة والتنوع البيولوجي”، وذلك في إطار حرص البيطريين على المشاركة الفعالة في القضايا الحيوية التي تمس صحة المواطن والأمن المجتمعي.

أقيمت الورشة بالمركز القومي للبحوث، تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض؛ رئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس ورشة العمل الدكتور خالد عبد الحميد؛ عميد معهد البحوث البيطرية.

شارك في الورشة كوكبة من أبرز الأساتذة والخبراء والمتخصصين في الطب البيطري والصحة العامة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

ناقشت الورشة على مدار جلساتها العلمية محاور بالغة الأهمية، منها:

تقييم حجم مشكلة الكلاب الضالة وتأثيرها.

الأمراض المشتركة التي تنتقل من الكلاب للإنسان، وعلى رأسها مرض السُعار.

الاستراتيجيات الحديثة للوقاية والتحكم في أعدادها بما يراعي مفاهيم الرفق بالحيوان.

التشريعات والسياسات اللازمة لتنظيم التعامل مع هذه القضية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور مجدي حسن، بأهمية عقد مثل هذه الورش العلمية التي تجمع كل الأطراف المعنية لوضع رؤية وطنية موحدة، مؤكدا:

الدور المحوري للطبيب البيطري كحجر زاوية في أي حلول ناجحة ومستدامة لهذه المشكلة.

دعم النقابة الكامل للتوجهات القائمة على أسس علمية وإنسانية، والتي تتبنى مفهوم "الصحة الواحدة" (One Health) الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الحكومية والأكاديمية والمجتمع المدني للخروج بخطة عمل وطنية قابلة للتنفيذ.

وتتقدم النقابة العامة للأطباء البيطريين بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا الحدث العلمي المتميز.

وأكدت "البيطريين" استمرارها في دعم كافة المبادرات التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن، والحفاظ على ثرواتنا الحيوانية وصحتنا العامة.