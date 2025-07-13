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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السويدي فيكتور جيوكيريس يقترب من آرسنال

السويدي فيكتور جيوكيريس
السويدي فيكتور جيوكيريس
إسلام مقلد

بات نادي آرسنال الإنجليزي قريبًا من حسم واحدة من أقوى صفقات الميركاتو الصيفي، بعد أن كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقترابه من التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، أحرز "المدفعجية" تقدمًا كبيرًا في المفاوضات مع إدارة النادي البرتغالي، ونجحوا في تقديم عرض يُلبي الشروط المالية التي وضعها رئيس سبورتنج لإتمام الصفقة، ما جعل الإعلان الرسمي مسألة وقت.

وأوضحت الصحيفة أن جيوكيريس لم يلتحق بتدريبات فريقه التحضيرية للموسم الجديد، في إشارة واضحة إلى رغبته في ارتداء قميص آرسنال، حيث منح أولوية للعرض الإنجليزي على حساب بقية العروض التي تلقاها خلال الصيف الجاري.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب عقدًا مع آرسنال يمتد لمدة خمس سنوات، في صفقة قد تُحدث نقلة كبيرة في خط هجوم الفريق اللندني، الباحث عن استعادة أمجاده محليًا وأوروبيًا.

ويُعد جيوكيريس (26 عامًا) من أبرز المهاجمين على الساحة الأوروبية حاليًا، بعد موسم استثنائي بقميص سبورتنج لشبونة، حيث خاض 52 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 54 هدفًا، وقاد فريقه للتتويج بثنائية الدوري والكأس في البرتغال، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى.

وكان اللاعب انضم إلى سبورتنج قبل عامين قادمًا من كوفنتري سيتي الإنجليزي، ونجح سريعًا في فرض نفسه بفضل سرعته، قوته البدنية، وحاسته التهديفية العالية.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة آرسنال في إطار دعم المدرب ميكيل أرتيتا بصفقات من العيار الثقيل، لتعزيز طموحات الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

نادي آرسنال الإنجليزي نادي آرسنال السويدي فيكتور جيوكيريس فيكتور جيوكيريس جيوكيريس

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