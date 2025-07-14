الاتحاد السكندري يعلن رحيل محمد عمر

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، رحيل محمد عمر رئيس لجنة الكرة.

وجاء بيانا الاتحاد السكندري كالتالي:-

يتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، بخالص الشكر والتقدير إلىمحمد عمر رئيس لجنة الكرة، بعد أن أعلن محمد عمر انتهاء الأعمال الموكلة إليه كرئيس للجنة الكرة.

ويُشيد المجلس بالدور البارز والمُثمر الذي قام به محمد عمر خلال الفترة الماضية، حيث أدى مهامه كرئيس للجنة الكرةبكل أمانة وإخلاص، وقام بالتنسيق مع مجلس الإدارة في إنهاء وإتمام التعاقد مع المدير الفني الكفء أحمد سامي، بالإضافةإلى ترتيب وإعداد أول معسكر تدريبي للفريق في خطوة مهمة نحو تجهيز الفريق للموسم الجديد.

وأكد محمد عمر، أن جميع أعضاء اللجنة هم من أبناء هذا الكيان العريق، وقد عمل بكل تفان وإخلاص وبشكل تطوعي هووجميع أعضاء اللجنة، مشدداً على أن خدمة نادي الاتحاد السكندري شرف لا يُضاهيه شرف، وأنه على استعداد دائم لتلبيةنداء زعيم الثغر في أي وقت.

وإذ يثمن مجلس الإدارة هذه الجهود الكبيرة، فإنه يُعبر عن فخره واعتزازه بأحد أبناء النادى الأوفياء الذين لبوا النداء بكلحب وولاء، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في خطواته القادمة، ومؤكداً أن ما قدمه سيظل محل تقدير واعتزاز من جماهيرنادي الاتحاد السكندرى ومحبّيه.