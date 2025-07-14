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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| الأولى على الجمهورية في الدبلومات الزراعية: عرفت إني الأولى من صدى البلد.. وتعزيز التغطيات الميدانية للمبادرات الوطنية

اريج الأولي علي الجمهورية
اريج الأولي علي الجمهورية
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث.

الأولى على الجمهورية في الدبلومات الزراعية: عرفت إني الأولى من صدى البلد

قالت أريج رؤوف محمد الحاصلة علي المركز الأول بالجمهورية في الدبلومات الزراعية بالوادي الجديد “عرفت أنني الأولي علي الجمهوريى من صدى البلد”.
وعندما عرفت  أنني الأولي علي الجمهورية  انهرت بالبكاء  ووالدي أكمل الحديث مع صدى البلد.


وأضافت أنها لم تتلق أي اتصالات من أي مسؤول بوزارة التربية والتعليم ولا حتى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ولا حتى المحافظ.

وكانت نتائج العشر الأوائل علي الدبلومات الفنية ظهرت اليوم.

الزملوط والشوربجي يبحثان تعزيز التغطيات الميدانية للمبادرات الوطنية بالمحافظات الحدودية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور عدد من قيادات الهيئة ودار التحرير؛ اجتماعًا موسعًا لاستعراض أبرز المشروعات التي تم تنفيذها وبحث أوجه التعاون بين المحافظة والهيئة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز المشروعات التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة بين الماضي والحاضر والرؤية المستقبلية ، ودور الهيئة الوطنية في إبراز هذه الجهود عبر مؤسساتها الصحفية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الخطاب الإعلامي الداعم لخطط الدولة التنموية، وتعزيز التغطيات الميدانية للمبادرات الوطنية داخل المحافظات الحدودية والنائية.

وشهد الاجتماع، توقيع عقد بيع الأرض والمقر التابع لمؤسسة دار التحرير بمدينة الخارجة لصالح صندوق الإسكان التابع للمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستغلال الأصول غير المستغلة والانتفاع بها في تقديم خدمات للمواطنين وتعظيم إيرادات المحافظة.

 وفي الختام أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس الهيئة تقديرًا لهذه الزيارة الكريمة وجهود مؤسسات الصحافة القومية في مساندة جهود الدولة وخططها.

محافظ الوادي الجديد ورئيس"الوطنية للصحافة" يفتتحان أكاديمية الطحان للفروسية


افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أكاديمية الطحان للفروسية بالخارجة، وذلك خلال تفقدهما مشروعات الاستثمار الزراعي يرافقهما أعضاء وفد الهيئة ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

وأعّرب الوفد عن تقديره لجهود المحافظة في التوسع في دعم الاستثمارات الجادة وتقديم التيسيرات اللازمة لتوفير مناخ جاذب، يعكس رؤية الدولة نحو تعظيم استغلال الموارد المتاحة وترسيخ ركائز التنمية الشاملة.

كما تفقدوا نادي الهجن والفروسية الذي يضم مضمارًا بطول ٥ كم ومنصة مشاهدة رئيسية وقرية تراثية ومعرضًا للمنتجات الحرفية.

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