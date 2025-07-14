قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهود أولمرت: خطة المدينة الإنسانية في رفح أشبه بمعسكر اعتقال
صحيفة عبرية تكشف عن قوة المقاومة الفلسطينية وإمكانية أسرها جنود جدد
تظلمات الدبلومات الفنية 2025 .. كل ما تريد معرفته عن ضوابطها وخطواتها
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
اعرف طريقة التقديم للوظائف الخالية بديوان عام وزارة التنمية المحلية |تفاصيل
إعلام إسرائيلي: مشاكل نفسية يعاني منها الجنود بسبب الحرب في غزة
عرض حياة المواطنين للخطر.. صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى يواجه هذه العقوبة
المنتخب الوطني تحت 20 عامًا يواصل تدريباته في معسكره المفتوح.. صور
أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
تفتح لك أبواب الأمل.. أفعال بسيطة من أعظم القربات
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي
جولة تفقدية لرئيس الوزراء في الإسكندرية اليوم لمتابعة المشروعات التنموية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتكلفة ٢٤ مليون يورو.. وزير الزراعة يكشف تفاصيل مشروع التنمية الريفية المتكاملة

مشروع التنمية الريفية المتكاملة
مشروع التنمية الريفية المتكاملة
شيماء مجدي

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول للجنة الفنية الخاصة بمشروع التنمية الريفية المتكاملة، وذلك بحضور "أنجلينا إيخوريست" سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و "ميكلي كوراني" السفير الايطالي بالقاهرة، و "وتيباريو شياري" مدير التعاون الايطالي بالقاهرة.

ويأتي هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي ٢٤ مليون يورو كمنحة مقدمة لقطاع الزراعة، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالقاهرة، في محافظات سوهاج، أسيوط وبني سويف، بهدف تحسين الأحوال المعيشية لصغار المزارعين في قطاعات الارشاد، الإنتاج الحيواني، والصحة النباتية فضلاً عن تحسين الري الحقلي في بعض المناطق بمحافظات التنفيذ.

وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا المشروع، والذي يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال توفير الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل نموذجاً تنموياً متكاملاً يستهدف النهوض بالريف المصري، وتمكين سكانه من خلال تدخلات مدروسة وشاملة ، تقوم على تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية، وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الدخول، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق.

وأكد  أهمية فتح آفاق جديدة أمام المرأة الريفية والشباب، من خلال برامج خاصة تستهدف تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير فرص التدريب، والدعم الفني، والوصول إلى التمويل، بما يُمكّنهم من أن يكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية، وقادة للتغيير داخل مجتمعاتهم.

وشدد وزير الزراعة على أن هذا المشروع يعد نموذجا هاما للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، كما يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف النهوض بالريف المصري، وتحقيق تنمية شاملة تتكامل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يُسهم في بناء مجتمع منتج، ومتماسك، ومزدهر، مؤكدا  على المزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات من الدعم الفني في الإنتاج النباتي و الحيواني ،فضلاً عن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر .

ومن جانبها رحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالتعاون مع مصر،حيث تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما ان الاتحاد الأوروبي يسعد بالعمل مع مصر في مجالات التنمية الريفية وتطوير قطاع الزراعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدة على أهمية الاستفادة القصوى من المنحة المخصصة ضمن برنامج التنمية الريفية المتكاملة الذي تنفذه الوكالة الايطالية.

وأعرب السفير الإيطالي عن سعادته بتواجده في الاجتماع الفني الأول لبرنامج التنمية الريفية المتكاملة، مشيدا بالتعاون والجهود المبذولة من الجانبين لتقديم الدعم في المجالات الزراعية المختلفة منها الإنتاج الحيواني والإرشادي والتعاونيات ورفع وبناء قدرات العاملين في محافظات التنفيذ. كما وجه الدعوة لوزير الزراعة على رأس فريق فني من وزارة الزراعة لزيارة ايطاليا للاطلاع على نموذج التعاونيات بايطاليا للاستفادة به في تحديث نظام التعاونيات في مصر والذي يجري العمل عليه حالياً.

الزراعة وزير الزراعة التنمية الريفية المتكاملة سفيرة الاتحاد الاوروبي التعاون الايطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

إمام عاشور

الأخدود يرد على الأهلي: بيانكم حول إمام عاشور غير واضح| خاص

ترشيحاتنا

آمال ماهر

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

هنادي مهنا

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

ريم سامي

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

بالصور

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد