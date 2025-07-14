قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الوزراء": النهوض بقطاع الدواء أولوية استراتيجية لضمان الصحة العامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
الإفتاء: زيارة مقامات آل البيت والأولياء من أقرب القربات وليست بدعة أو شركا
الحبس 5 سنوات عقوبة ترويع المواطنين باستخدام حيوان طبقا للقانون
شراكة استراتيجية بين مصر للطيران وترو لإتاحة التقسيط على تذاكر السفر
محافظ الإسكندرية الأسبق يكشف مفاجأة بشأن عقار العطارين المنهار
إعلام عبري: الجيش يعتبر المدينة الإنسانية في غزة عقبة أمام صفقة التبادل
إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية
مفوض التجارة الأوروبي: رسالة ترامب جاءت بخيبة أمل.. ونرفض فرض رسوم 30%
بينها تجاوز سرعة وعكس اتجاه.. المرور يضبط 121 ألف مخالفة في 24 ساعة
الزراعة: تحكم كامل في انتشار آفة الجاسيد وديدان اللوز لإكثار سلالات القطن في سخا
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14 يوليو
عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبارك يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ ويلتقي الأنبا أبوللو لبحث عدد من الموضوعات الاجتماعية والإنسانية

المحافظ خلال لقاءه الأنبا أبو للو بشرم الشيخ
المحافظ خلال لقاءه الأنبا أبو للو بشرم الشيخ

 قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بزيارة كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الكنيسة، خاصة في مدينتي طور سيناء ونويبع، إلى جانب طرح وبحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

و أكد المحافظ على أهمية التواصل المستمر مع جميع أطياف المجتمع، وأعلن اعتزامه عقد لقاء موسّع يضم مختلف الطوائف المسيحية بالمحافظة، إلى جانب مدير مديرية الأوقاف، ومدير المنطقة الأزهرية، بهدف دعم قيم التعايش والتسامح وتعزيز العمل المشترك من أجل تنمية المحافظة.

من جانبه، أعرب الأنبا أبوللو عن تقديره لحرص المحافظ على تعزيز العلاقات الطيبة بين مختلف المؤسسات الدينية، مشيدًا بالنهج الوطني الذي تتبعه محافظة جنوب سيناء في دعم الاستقرار المجتمعي والوحدة

جنوب سيناء شرم الشيخ لقاء الأنبا أبوللو الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

آمال ماهر

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

هنادي مهنا

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

ريم سامي

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

بالصور

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد