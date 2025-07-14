مبارك يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ ويلتقي الأنبا أبوللو لبحث عدد من الموضوعات الاجتماعية والإنسانية

قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بزيارة كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الكنيسة، خاصة في مدينتي طور سيناء ونويبع، إلى جانب طرح وبحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

و أكد المحافظ على أهمية التواصل المستمر مع جميع أطياف المجتمع، وأعلن اعتزامه عقد لقاء موسّع يضم مختلف الطوائف المسيحية بالمحافظة، إلى جانب مدير مديرية الأوقاف، ومدير المنطقة الأزهرية، بهدف دعم قيم التعايش والتسامح وتعزيز العمل المشترك من أجل تنمية المحافظة.

من جانبه، أعرب الأنبا أبوللو عن تقديره لحرص المحافظ على تعزيز العلاقات الطيبة بين مختلف المؤسسات الدينية، مشيدًا بالنهج الوطني الذي تتبعه محافظة جنوب سيناء في دعم الاستقرار المجتمعي والوحدة