هل هاتفك منهم.. أجهزة لوحية غير مؤهلة لتحديث أندرويد16

أجهزة لوحية وهواتف عديدة ، غير تابعة لجوجل ستحصل على تحديث أندرويد 16 قبل الموعد المعتاد.

في المقابل، لن تحصل نسبة كبيرة من أجهزة أندرويد على هذه الترقية الرئيسية نظرًا لوصولها إلى نهاية دورة حياتها الرئيسية ولن تكون مؤهلة لها.

أجهزة غير مؤهلة لتحديث Android 16

إليك قائمة بالأجهزة التي لن تتلقى تحديث أندرويد 16.



لم تُعلن معظم شركات الهواتف الذكية رسميًا عن خارطة طريق تحديث أندرويد 16 حتى الآن. لذا، تستند القائمة إلى سياسة تحديث البرامج الحالية وبعض التخمينات.



سلسلة جالاكسي S

جالاكسي S21، S21+، S21 ألترا

موديلات سلسلة S الأقدم



سلسلة Galaxy Z

هاتف جالكسي زد فولد 3، فولد 3

موديلات سلسلة Z الأقدم

سلسلة جالاكسي تاب

جالكسي تاب S6 لايت (2022)

جالكسي تاب أكتيف 4 برو

موديلات سلسلة Tab القديمة



سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A14، A14 5G

موديلات السلسلة A الأقدم

سلسلة جالاكسي M

جالاكسي M33

جالاكسي M14، M14 5G

موديلات سلسلة M الأقدم

سلسلة جالاكسي F

جالاكسي F14 5G

موديلات سلسلة F الأقدم

جوجل

بكسل 5، 5a

موديلات Pixel الأقدم

موتورولا

سلسلة موتورولا إيدج

موتورولا إيدج 40، إيدج 40 نيو

موتورولا إيدج+ (2023)

موتورولا إيدج (2022)

موديلات Edge القديمة



سلسلة موتورولا رازر

موتورولا رازر (2022)

موتورولا رازر

موديلات Razr القديمة



سلسلة موتورولا موتو جي

موتو جي ستايلس 5G (2024)، موتو جي ستايلس 5G (2023)

موتو جي باور 5G (2024)، موتو جي باور 5G (2023)

موتو جي (2024)، موتو جي (2023)

موتو جي 84، جي 82

موتو G73، G72، G71، G71s

موتو جي 64، جي 62، جي 60، جي 60s

موتو جي 54، جي 54 باور، جي 53، جي 52

موتو جي45، جي42

موتو جي 34، جي 32

موتو جي 24، جي 24 باور، جي 23

موتو جي 15، جي 15 باور، جي 14، جي 13

موتو G05، G04، G04s

موتو جي بلاي (2024)، جي بلاي (2023)

موديلات Moto G الأقدم



سلسلة موتورولا موتو إي

موتو E32، E32s

موتو E22، E22i، E22s

موتو E13، E14، E15

موديلات Moto E القديمة



أجهزة موتورولا اللوحية

موتو تاب G70

موتو تاب G62

موتورولا تاب جي 20

لينوفو موتو تاب

لا شئ

لا شيء هاتف (1)

ون بلس



سلسلة OnePlus الرائدة

ون بلس 10 برو، 10T، 10R

موديلات رائدة قديمة

سلسلة هواتف OnePlus Nord

ون بلس نورد 2، نورد 2T، نورد 2 لايت

موديلات نورد القديمة



سلسلة OnePlus Nord CE

ون بلس نورد سي 3، نورد سي 3 لايت

موديلات Nord CE الأقدم

سلسلة OnePlus Nord N

ون بلس نورد N30، نورد N30 SE

ون بلس نورد N20، نورد N20 SE

ون بلس نورد N10

ون بلس نورد N300

ون بلس نورد N200

ون بلس نورد N100



سلسلة Xiaomi الرائدة

شاومي 12، 12 برو، 12 لايت

شاومي 12T، 12T برو

شاومي 12S، 12S برو، 12S ألترا

شاومي 12X

موديلات رائدة قديمة



سلسلة Xiaomi Civi

شاومي سيفي 2

شاومي سيفي 1S

شاومي سيفي



سلسلة أجهزة Xiaomi Pad

شاومي باد 6

شاومي باد 5، باد 5 برو

موديلات Xiaomi Pad القديمة



سلسلة ريدمي نوت

ريدمي نوت 12، نوت 12 برو، نوت 12 برو+

ريدمي نوت 12 توربو

ريدمي نوت 12R، نوت 12R برو

ريدمي نوت 12تي برو

ريدمي نوت 12 برو سبيد

ريدمي نوت 12S

موديلات Redmi Note الأقدم



سلسلة Redmi K

ريدمي كيه 50، كيه 50 برو، كيه 50 ألترا

ريدمي K50i

ريدمي K50 للألعاب

موديلات Redmi K الأقدم

سلسلة أرقام Redmi