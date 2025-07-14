قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقدم 25 ألف جنيه.. موعد التقديم في سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
تبدأ 23 يوليو.. محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات "الدور الثاني" لجميع المراحل
تشيلسي يُنعش آمال محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية 2025
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟
قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة| الشروط والتفاصيل
البابا تواضروس يفتتح القافلة الطبية لعيادات "كيمي" التابعة للمكتب البابوي للمشروعات
كيف يحبك الله؟.. الشيخ خالد الجندي يكشف مكانة الإنسان عند ربه
لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد
رئيس الطائفة الإنجيلية: التعليم اللاهوتي يشكل حجر الأساس في تجديد الفكر الديني
اتوفى في حادث مأساوي.. جنازة شعبية بالمنوفية لأشهر لاعب فلاي بورد | صور
⁠مصادر لـ القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات يعقد لقاءات مع وفود المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم.. أجهزة لوحية غير مؤهلة لتحديث أندرويد16

أجهزة غير المؤهلة لنظام Android 16
أجهزة غير المؤهلة لنظام Android 16
لمياء الياسين

أجهزة لوحية وهواتف عديدة ، غير تابعة لجوجل ستحصل على تحديث أندرويد 16  قبل الموعد المعتاد. 

في المقابل، لن تحصل نسبة كبيرة من أجهزة أندرويد على هذه الترقية الرئيسية نظرًا لوصولها إلى نهاية دورة حياتها الرئيسية ولن تكون مؤهلة لها.

أجهزة غير مؤهلة لتحديث Android 16

إليك قائمة بالأجهزة التي لن تتلقى تحديث أندرويد 16.

لم تُعلن معظم شركات الهواتف الذكية رسميًا عن خارطة طريق تحديث أندرويد 16 حتى الآن. لذا، تستند القائمة إلى سياسة تحديث البرامج الحالية وبعض التخمينات.
 

سلسلة جالاكسي S

جالاكسي S21، S21+، S21 ألترا
موديلات سلسلة S الأقدم
 

سلسلة Galaxy Z

هاتف جالكسي زد فولد 3، فولد 3
موديلات سلسلة Z الأقدم
سلسلة جالاكسي تاب

جالكسي تاب S6 لايت (2022)
جالكسي تاب أكتيف 4 برو
موديلات سلسلة Tab القديمة
 

سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A14، A14 5G
موديلات السلسلة A الأقدم
سلسلة جالاكسي M

جالاكسي M33

جالاكسي M14، M14 5G
موديلات سلسلة M الأقدم
سلسلة جالاكسي F

جالاكسي F14 5G
موديلات سلسلة F الأقدم
جوجل
بكسل 5، 5a
موديلات Pixel الأقدم
موتورولا

سلسلة موتورولا إيدج

موتورولا إيدج 40، إيدج 40 نيو
موتورولا إيدج+ (2023)
موتورولا إيدج (2022)
موديلات Edge القديمة
 

سلسلة موتورولا رازر

موتورولا رازر (2022)
موتورولا رازر
موديلات Razr القديمة
 

سلسلة موتورولا موتو جي

موتو جي ستايلس 5G (2024)، موتو جي ستايلس 5G (2023)
موتو جي باور 5G (2024)، موتو جي باور 5G (2023)
موتو جي (2024)، موتو جي (2023)
موتو جي 84، جي 82
موتو G73، G72، G71، G71s
موتو جي 64، جي 62، جي 60، جي 60s
موتو جي 54، جي 54 باور، جي 53، جي 52
موتو جي45، جي42
موتو جي 34، جي 32
موتو جي 24، جي 24 باور، جي 23
موتو جي 15، جي 15 باور، جي 14، جي 13
موتو G05، G04، G04s
موتو جي بلاي (2024)، جي بلاي (2023)
موديلات Moto G الأقدم
 

سلسلة موتورولا موتو إي

موتو E32، E32s
موتو E22، E22i، E22s
موتو E13، E14، E15
موديلات Moto E القديمة
 

أجهزة موتورولا اللوحية

موتو تاب G70
موتو تاب G62
موتورولا تاب جي 20
لينوفو موتو تاب
لا شئ
لا شيء هاتف (1)
ون بلس
 

سلسلة OnePlus الرائدة

ون بلس 10 برو، 10T، 10R
موديلات رائدة قديمة
سلسلة هواتف OnePlus Nord

ون بلس نورد 2، نورد 2T، نورد 2 لايت
موديلات نورد القديمة
 

سلسلة OnePlus Nord CE

ون بلس نورد سي 3، نورد سي 3 لايت
موديلات Nord CE الأقدم
سلسلة OnePlus Nord N

ون بلس نورد N30، نورد N30 SE
ون بلس نورد N20، نورد N20 SE
ون بلس نورد N10
ون بلس نورد N300
ون بلس نورد N200
ون بلس نورد N100

سلسلة Xiaomi الرائدة

شاومي 12، 12 برو، 12 لايت
شاومي 12T، 12T برو
شاومي 12S، 12S برو، 12S ألترا
شاومي 12X
موديلات رائدة قديمة
 

سلسلة Xiaomi Civi

شاومي سيفي 2
شاومي سيفي 1S
شاومي سيفي
 

سلسلة أجهزة Xiaomi Pad

شاومي باد 6
شاومي باد 5، باد 5 برو
موديلات Xiaomi Pad القديمة
 

سلسلة ريدمي نوت

ريدمي نوت 12، نوت 12 برو، نوت 12 برو+
ريدمي نوت 12 توربو
ريدمي نوت 12R، نوت 12R برو
ريدمي نوت 12تي برو
ريدمي نوت 12 برو سبيد
ريدمي نوت 12S
موديلات Redmi Note الأقدم
 

سلسلة Redmi K

ريدمي كيه 50، كيه 50 برو، كيه 50 ألترا
ريدمي K50i
ريدمي K50 للألعاب
موديلات Redmi K الأقدم
سلسلة أرقام Redmi

أندرويد 16 تحديث أندرويد 16 هاتف جالكسي زد فولد 3 جالكسي تاب أكتيف 4 برو هواتف OnePlus Nord

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

زين الدين بلعيد

هل يصل الأسبوع المقبل؟.. حقيقة توقيع بلعيد لـ الأهلي 4 مواسم خلفا لـ داري

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ترشيحاتنا

مودريتش

توصية أنشيلوتي تحسم وجهة مودريتش الجديدة.. تفاصيل

لايبزيج

لايبزيج الألماني يعلن استمرار نجمه لموسم آخر

كرة قدم

ناديان مصريان مهتمان بالتعاقد مع مهاجم الملعب التونسي

بالصور

هواوي تصنع بطارية سيارة كهربائية بمدى 3 آلاف كيلومتر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

نشرة المرأة والمنوعات| عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. أعشاب وتوابل تقلل من الانتفاخ.. تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف

تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف
تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف
تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف

أحمد عزمي: شخصيتي فى “حرب الجبالي” تحمل رسالة مهمة.. ومغامرتى مع ركوب الموتوسيكل الأصعب خلال التصوير.. حوار

أحمد عزمي
أحمد عزمي
أحمد عزمي

فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد