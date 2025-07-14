هل هاتفك منهم.. أجهزة لوحية غير مؤهلة لتحديث أندرويد16

أجهزة لوحية وهواتف عديدة ، غير تابعة لجوجل ستحصل على تحديث أندرويد 16 قبل الموعد المعتاد.
في المقابل، لن تحصل نسبة كبيرة من أجهزة أندرويد على هذه الترقية الرئيسية نظرًا لوصولها إلى نهاية دورة حياتها الرئيسية ولن تكون مؤهلة لها.
أجهزة غير مؤهلة لتحديث Android 16
إليك قائمة بالأجهزة التي لن تتلقى تحديث أندرويد 16.
لم تُعلن معظم شركات الهواتف الذكية رسميًا عن خارطة طريق تحديث أندرويد 16 حتى الآن. لذا، تستند القائمة إلى سياسة تحديث البرامج الحالية وبعض التخمينات.
سلسلة جالاكسي S
جالاكسي S21، S21+، S21 ألترا
موديلات سلسلة S الأقدم
سلسلة Galaxy Z
هاتف جالكسي زد فولد 3، فولد 3
موديلات سلسلة Z الأقدم
سلسلة جالاكسي تاب
جالكسي تاب S6 لايت (2022)
جالكسي تاب أكتيف 4 برو
موديلات سلسلة Tab القديمة
سلسلة جالاكسي A
جالاكسي A14، A14 5G
موديلات السلسلة A الأقدم
سلسلة جالاكسي M
جالاكسي M33
جالاكسي M14، M14 5G
موديلات سلسلة M الأقدم
سلسلة جالاكسي F
جالاكسي F14 5G
موديلات سلسلة F الأقدم
جوجل
بكسل 5، 5a
موديلات Pixel الأقدم
موتورولا
سلسلة موتورولا إيدج
موتورولا إيدج 40، إيدج 40 نيو
موتورولا إيدج+ (2023)
موتورولا إيدج (2022)
موديلات Edge القديمة
سلسلة موتورولا رازر
موتورولا رازر (2022)
موتورولا رازر
موديلات Razr القديمة
سلسلة موتورولا موتو جي
موتو جي ستايلس 5G (2024)، موتو جي ستايلس 5G (2023)
موتو جي باور 5G (2024)، موتو جي باور 5G (2023)
موتو جي (2024)، موتو جي (2023)
موتو جي 84، جي 82
موتو G73، G72، G71، G71s
موتو جي 64، جي 62، جي 60، جي 60s
موتو جي 54، جي 54 باور، جي 53، جي 52
موتو جي45، جي42
موتو جي 34، جي 32
موتو جي 24، جي 24 باور، جي 23
موتو جي 15، جي 15 باور، جي 14، جي 13
موتو G05، G04، G04s
موتو جي بلاي (2024)، جي بلاي (2023)
موديلات Moto G الأقدم
سلسلة موتورولا موتو إي
موتو E32، E32s
موتو E22، E22i، E22s
موتو E13، E14، E15
موديلات Moto E القديمة
أجهزة موتورولا اللوحية
موتو تاب G70
موتو تاب G62
موتورولا تاب جي 20
لينوفو موتو تاب
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ون بلس
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سلسلة OnePlus Nord CE
ون بلس نورد سي 3، نورد سي 3 لايت
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سلسلة OnePlus Nord N
ون بلس نورد N30، نورد N30 SE
ون بلس نورد N20، نورد N20 SE
ون بلس نورد N10
ون بلس نورد N300
ون بلس نورد N200
ون بلس نورد N100
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شاومي 12S، 12S برو، 12S ألترا
شاومي 12X
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