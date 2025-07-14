الزمالك يحضر جلسة الاستماع أمام لجنة شؤون اللاعبين بشأن شكوى زيزو

يحضر اليوم ممثلو نادي الزمالك جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، لمناقشة الشكوى المقدمة من النادي ضد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق والحالي بالنادي الأهلي.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر مسؤولي الزمالك في وقت سابق بتحديد يوم 14 يوليو موعدًا رسميًا لعقد الجلسة الخاصة بالشكوى، والتي تأتي على خلفية انقطاع اللاعب عن تدريبات الفريق لمدة تقارب 25 يومًا، قبل انتقاله إلى الأهلي.

يُذكر أن لجنة الانضباط كانت قد رفضت النظر في الشكوى، بداعي عدم الاختصاص، ليتم تحويل الملف إلى لجنة شؤون اللاعبين لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب الكلية الحربية، عقب راحة قصيرة حصل عليها اللاعبون أمس.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء وحتى 27 يوليو الجاري، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.