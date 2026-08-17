كوريا الجنوبية: سنبذل جهودا دبلوماسية لتعزيز التعاون العسكري مع واشنطن بشأن مضيق هرمز

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن كوريا الجنوبية، أنها ستبذل جهودا دبلوماسية لتعزيز التعاون العسكري مع واشنطن بشأن مضيق هرمز.

أظهرت بيانات حركة الملاحة في مضيق هرمز، الاثنين، تباطؤًا في حركة الشحن خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب هجمات استهدفت ناقلات، بالتزامن مع توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب «رويترز».

وأوضحت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «كيبلر» عبور خمس ناقلات سلع مضيق هرمز يوم السبت، بينما لم تسجل أي عملية عبور لسفينة يوم الأحد.

وتأتي هذه الأرقام مقارنةً بـ31 سفينة عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في حركة الشحن عبر الممر المائي الحيوي.

وأكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم مضيق هرمز للأراضي الأمريكية تمثل خطأ جسيمًا، حتى وإن حاول لاحقًا التراجع بالقول إنه كان يمزح.

وقال حاتمي: إن المزاح في قضايا السيادة لا يقل خطورة عن المواقف الرسمية "، مؤكداً أن مضيق هرمز هبة إلهية للشعب الإيراني ولن يعود إلى سابق عهده تحت أي ظرف.

كما أشار اللواء حاتمي إلى البدء في تنفيذ قرار طرد القوات الأمريكية من الخليج وبحر عُمان ومضيق هرمز، مشيرًا إلى أن إعادة القواعد الأمريكية إلى وضعها السابق أمر مستحيل.

كما أطلق تحذيرات مباشرة بأن أي خطأ أمريكي سيُسجل عبرة للتاريخ، وأن حماة إيران سيحطمون كل من يقترب من حدودها.

وأعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي عن رصد مكافأة مالية تصل إلى 30 ألف دولار لكل من يأسر أو يقتل جنديًا أمريكيًا معتديًا.

وشدد حاتمي في تصريحاته على أن أي ثمن تتكبده إيران في سبيل حماية المضيق يستحق العناء، وأن الدفاع عنه بات شرطًا أساسيًا لإنهاء الحرب ورفع شبحها عن البلاد.