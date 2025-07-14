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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الجارية لتطوير عددٍ من واجهات العقارات الموجودة على طريق الكورنيش بمحافظة الاسكندرية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ هذا المشروع وفقاً للمعايير المطلوبة،  وضرورة استخدام مواد مقاومة لتأثيرات العوامل الجوية المختلفة كي لا نضطر لترميم الواجهات مرة أخرى خلال مدة قصيرة، مُعتبراً أن هذا المشروع يُساهم في تحسين الرؤية البصرية بمنطقة الكورنيش لتكون ذات طبيعة شاطئية جاذبة، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز لهذه المدينة العريقة.  

ومن نقطة مشاهدة أمام واجهة أحد العقارات المُستهدفة بالتطوير بمنطقة كيلوباترا بحي شرق الإسكندرية، المُطلة على طريق الكورنيش، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حول الموقف التنفيذي لمشروع التطوير الذي تنفذه شركة المقاولون العرب لصالح محافظة الإسكندرية، والذي تتضمن أعماله ترميم ورفع كفاءة واجهات بعض العقارات الواقعة على طريق الكورنيش؛ وذلك بأحياء: الجمرك ، ووسط ، وشرق ، والمنتزه أول ، والمنتزه ثان.

بدوره، عرض المهندس محمد قطب، نائب مدير فرع شركة المقاولون العرب بالإسكندرية، بشكل مفصل، الجهود الجارية لترميم ورفع كفاءة العقارات، مُوضحاً أنه تم استلام 44 عقاراً لتطويرها، وتم تقسيمها إلى 3 مستويات: شديدة التضرر، ومتوسطة التضرر، ومتضررة، وعليه تم البدء بترميم العقارات شديدة التضرر طبقا لأولوية محافظة الإسكندرية؛ وعددها ۳۰ عقاراً.

وأضاف أن الأعمال تتضمن إزالة الأجزاء المتهالكة وإعادة بنائها ومعالجة العناصر الخرسانية بالأساليب الهندسية والفنية المعتمدة بما يضمن المحافظة على الواجهات مستقبلاً، وبما لا يؤثر على الطابع المعماري والشكل الجمالي لعقارات الكورنيش.

ولفت إلى أن المشروع إلى جانب البُعد الحضاري، فإنه يحقق درء المخاطر نتيجة تساقط اجزاء من واجهات العمارات المتهالكة وهو ما يمثل خطرا على المواطنين، مضيفاً ان الشركة تقوم كذلك حالياً بتطوير واجهات عدد من العقارات التاريخية بمدينة الاسكندرية.

كما حرص رئيس الوزراء خلال التفقد على مناقشة عددٍ من الملاحظات الفنية، وسأل عن موعد الانتهاء من أعمال التطوير بهذا المشروع، حيث أشار ممثل الشركة المنفذة إلى أنه من المخطط الانتهاء من تطوير العقارات المستهدفة بهذا المشروع بحلول مايو 2026.

رئيس الوزراء كورنيش الإسكندرية الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن

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