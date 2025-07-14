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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول رد فعل لإمام عاشور بعد العودة للتدريبات في الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
علا محمد

شارك اللاعب إمام عاشور ستوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من التتش بعد العودة لتدريبات الأهلي .

وأرسل النادي الأهلي، خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

جاء ذلك ردًّا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات إعلامية عبر شاشة "إم بي سي مصر": “أنا مش مع بيان الأهلي عن إمام عاشور، وأرفض صدور بيانات تخص مفاوضات أندية ولاعبين”.

ووافقه عبدالواحد السيد، الرأي، قائلا: "مش شايف بيان الأهلي إنه حاجة حلوة، ولكن ساعات الوكلاء بيمارسوا الضغط على النادي من خلال تسريب أخبار تخص مستقبل اللاعب".

ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس يوم الجمعة المقبل، لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 29 يوليو الجاري، يتخلله ثلاث مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد:

21 يوليو أمام الملعب التونسي

25 يوليو أمام شباب بلوزداد الجزائري

28 يوليو أمام النجم الساحلي، إلا أن إقامة اللقاء لا تزال محل شك.

اللاعب إمام عاشور ستوري الأهلي التتش زيزو

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