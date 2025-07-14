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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من إنريكي بعد مشاجرته مع لاعبي تشيلسي بنهائي مونديال الأندية

إنريكي
إنريكي
مجدي سلامة

حاول لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان التقليل من شأن دفع جواو بيدرو مهاجم تشيلسي في مشاجرة شبه كاملة بين اللاعبين والجهاز الفني بعد فوز تشيلسي الساحق 3-0 في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم أمس الأحد.


اندلعت الواقعة عندما كان حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما يتجادل مع جواو بيدرو، قبل أن يبدو أن لويس إنريكي رفع يديه في وجه البرازيلي.


وسقط جواو بيدرو على الأرض وتم مرافقة مدرب باريس سان جيرمان بهدوء في مشاهد ملحوظة شهدت اشتباكات بين لاعبي الفريقين.


وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "في نهاية المباراة، كان هناك موقف أعتقد أنه كان من الممكن للجميع تجنبه".
وأضاف: "هدفي ونيتي، كما هو الحال دائمًا، هو كسب ود اللاعبين حتى لا تقع أي مشاكل أخرى، داخليًا، هناك الكثير من التوتر والضغط".


واعترف المدرب الإسباني بخطورة الحادث، وتابع: "هناك سلسلة من الدفعات من قبل الكثير من الأشخاص، والتي أعتقد أنه يجب علينا جميعًا تجنبها ولا ينبغي أن تحدث مرة أخرى"
كانت المباراة غير متكافئة على الإطلاق حيث سجل لاعب خط وسط تشيلسي كول بالمر هدفين في ثماني دقائق خلال الشوط الأول وساعد المهاجم جواو بيدرو في تسجيل هدف آخر قبل الاستراحة، وأنهى الفريق الفرنسي المباراة بعشرة لاعبين بعد أن تلقى جواو نيفيس البطاقة الحمراء في الدقيقة 85 بسبب سلوكه العنيف.


وأتم إنريكي: "هكذا هي الأمور في كرة القدم، لا أستطيع تفسير كل شيء، أعتقد أنهم بدأوا المباراة بشكل جيد للغاية، وضغطنا عليهم بشدة، وبعد ذلك، أعتقد أنهم سنحت لهم فرص للتسجيل".

لويس إنريكي باريس سان جيرمان جواو بيدرو تشيلسي كأس العالم للأندية

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