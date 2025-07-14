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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

80 فعالية وندوة في بيت السناري بالسيدة زينب وقصر خديجة الأثري بحلوان

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

تقدم مكتبة الإسكندرية على هامش معرضها الدولي للكتابفي دورته العشرين 80 فعالية وندوة في بيت السنارى بالسيدة زينب وقصر خديجة الأثري بحلوان، وذلك في إطار البرنامج الثقافي للمعرض، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجاري، ويتضمن تقديم 295 حدث ثقافي على مدار أيامه، بمشاركة قرابة 800 من الرموز الفكرية والثقافية والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشارك بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي في المعرض ببرنامج غني بالفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، التي تستهدف الأطفال، النشء، الشباب، الكبار، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار حرصه على تعزيز المشاركة المجتمعية والإبداع الثقافي.

انطلقت الفعاليات يوم الإثنين 7 يوليو بندوة "قطوف من بستان الشعر"، التي جمعت الدكتور محمد حلمي حامد، الشاعر أحمد سويلم، والأستاذ الدكتور عوض الغباري، حيث ناقش الضيوف قراءات مختارة من قصائد الشاعر الكبير الراحل الدكتور يسري العزب.

كما نظم بيت السناري ورشة "القبعة والنجمة السحرية" للأطفال والنشء من سن 7 إلى 10 سنوات، قدمتها الأستاذة منار الجندي، بهدف تطوير مهارات الإبداع والخيال لدى المشاركين عبر أنشطة يدوية وفنية.

وعقدت مناقشة لفيلم "توك توك" حول دور السينما في مناهضة العنف ضد النساء، بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، حيث تم فتح باب الحوار مع الجمهور حول قضايا المرأة والتمكين المجتمعي. وتضمن البرنامج ورشة بعنوان "براويز مزينة بعجينة الفوم ولوحة البصمات" مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأقيمت ورشة "معلقة الباليرينا من الأوراق الملونة" للأطفال والنشء (7-10 سنوات) مع الأستاذة منار الجندي، حيث تعلم المشاركون صنع أشكال فنية باستخدام الورق الملون، تلاها ورشة الجلود مع الدكتور ماجد حماد، والتي أتاحت للمشاركين التعرف على الحرف اليدوية التقليدية وصناعة المنتجات الجلدية البسيطة.

ويشهد يوم الإثنين 14 يوليو مناقشة لرواية "محب" للدكتور أمير الشبل، وتدير اللقاء الكاتبة غادة صالح الدين، حيث يتم استعراض محاور الرواية وفتح النقاش حول قضاياها الأدبية والاجتماعية. وتقام يوم الثلاثاء 15 يوليو ورشة "لوحات من عجينة المناديل الملونة" للأطفال والنشء (7-10 سنوات)، وتهدف إلى تطوير المهارات الفنية الدقيقة لدى الأطفال عبر استخدام خامات بسيطة.

أما الأربعاء 16 يوليو فيشهد ورشة الرسم بالألوان للأطفال والنشء (10-15 سنة)، حيث يتعلم المشاركون أسس الرسم والتلوين والتعبير عن الذات من خلال الفن. ويقام يوم الخميس 17 يوليو حفل مقطوعات موسيقية بحالة صوفية روحانية يتخلله ابتهالات للفنان محمد الصياد وفرقته من الثامنة حتى العاشرة مساءً، حيث يقدم الحفل أجواء روحية تجمع بين الموسيقى والإنشاد. 

وتتواصل الفعاليات يوم الأحد 20 يوليو بورشة "استنسل عكسي" لتحديد الأشكال بالألوان للأطفال والنشء (7-10 سنوات) مع، تليها أمسية شعرية مع الشاعر محمد عرب صالح حيث يقدم الشاعر مختارات من أعماله أمام الجمهور. وتختتم الفعاليات يوم الإثنين 21 يوليو بورشة تفصيل المفروشات وتشغيل ماكينة الخياطة للشباب والكبار، حيث يتعلم المشاركون أساسيات الخياطة وتصميم المفروشات المنزلية.

وينظم قصر الأميرة خديجة بحلوان والتابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في إطار البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب عدد من الورش التخصصية للمرأة وهي: العلاج بالفن- الريزن– الكروشيه –التطريز- الديكوباج – الحلى النحاسية، وتهدف إلى اكساب السيدات والفتيات المعارف والمهارات اللازمة لكي تتمكن من مزاولة حرفة من خلال المنزل، وبالتالي تستطيع الفئات الراغبة في العمل من المنزل أن تجد مصدرًا للدخل للمساهمة في التمكين الاقتصادي لهؤلاء السيدات.

وينظم قصر الأميرة خديجة برنامجًا متخصصًا لتنمية مهارات الأطفال، ويتضمن البرنامج ثلاثة فروع رئيسية، يختص الفرع الأول بتنمية القدرات الشخصية والابداعية للأطفال والنشء ويتضمن البرنامج ورش ودورات متميزة وأهمها (الكتابة الإبداعية – الحكي – العلاج بالفن – مبادئ الخط العربي)، أما الفرع الثاني من البرنامج فيختص بتنمية المهارات الفنية والجمالية عند الأطفال والنشء ويتضمن ورش عمل مختلفة ومتنوعة ومنها (ورش التشكيل بالطين – الرسم بالقلم الرصاص – التصوير الفوتوغرافي – الرسم على الزجاج – استرنج آرت – التشكيل بالورق- التشكيل بالصلصال الحراري) وجميعها تهدف لزيادة المهارات الفنية ورفع مستوى الوعي بالإحساس بالجمال وأهميته في حياتنا.

والفرع الثالث هو برنامج الزيارات وعروض البانوراما الحضارية للأطفال والنشء ويشمل برنامج الزيارة جولة داخل القصر للتعريف بتاريخه والتعريف بالأميرة خديجة وأسرتها وكذلك التعريف بالقصر ودوره كمركز اشعاع ثقافي وفني بمحيطه الجغرافي، وتشمل الجولة زيارة معارض القصر (معرض الورشة - روائع الخط العربي – معرض الأميرة خديجة)، ثم في نهاية الزيارة يتم تقديم عرض البانوراما الحضارية والذي يقدم لتاريخ مصر منذ العصر الفرعوني وحتى عصرنا الحديث وذلك بهدف تعزيز الهوية وتنمية الوعي والثقافة بمصر وتاريخها العريق واهميتها في المنطقة والعالم. 

وينظم قصر الأميرة خديجة بحلوان في إطار المعرض ندوة "حلوان عبر العصور"، يحاضر في الندوة الباحث في التاريخ الإسلامي الأستاذ عماد أبو العلا مؤسس صالون "حلاوة مصرنا الثقافي"، وذلك يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025 في تمام السادسة مساء. تتناول الندوة عرض لتاريخ مدينة حلوان العريقة وتاريخها الثري مع الاستعانة بمجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية النادرة والتي تقدم لصورة مدينة حلوان الحقيقية والتي لا يعرفها الكثير.

الإسكندرية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ندوات بيت السناري الأميرة خديجة

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