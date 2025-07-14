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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتهام الأهلي بتحريض اللاعب.. تطور صادم في شكوى الزمالك ضد زيزو

زيزو
زيزو
ملك موسى

حضر الفريق القانوني لنادي الزمالك، اليوم الإثنين، جلسة الاستماع أمام لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، في الشكوى المقدمة من النادي ضد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق.

وخلال الجلسة، قدم الفريق القانوني مرافعة مدعومة بمستندات جديدة تؤكد صحة موقف الزمالك، وتُثبت مخالفة اللاعب لشروط التعاقد المبرمة مع النادي وفقاً للوائح المنظمة.

وأشار الفريق القانوني إلى وجود تحريض مباشر من جانب النادي الأهلي للاعب، بهدف التمرد على ناديه وترك الفريق في توقيت حرج من الموسم، وتحديداً قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ونهائي كأس مصر.

أما بخصوص الشكوى المقدمة من اللاعب ضد الزمالك والتي يطالب فيها بمستحقاته المتأخرة، فقد تم تأجيل البت فيها إلى جلسة 11 أغسطس المقبل، بناءً على طلب النادي لحين استلام صورة الشكوى والرد عليها رسمياً.

الزمالك زيزو الاهلي اتحاد الكرة

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