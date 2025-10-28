قبل ما يطير.. حكاية سرقة 20 جوز حمام والقبض على الجاني

20 جوز حمام.. لم يتخيل أحد أن تكون تلك حصيلة مسروقات من منزل بالمحلة الكبرى، الحكاية بدأت عندما دخل اللص متخفيا إلى منزل بقرية المعتمدية بمركز المحلة الكبرى ليبحث ما يسد رغبته فى السرقة ولم يجد سوى بعض الأجهزة المنزلية الخفيفة التي يمكن حملها..

وقرر أن يجد لنفسه مهربا من فوق السطوح ليجد حمام داخل القفص، وقبل أن يلوذ بالفرار أخذ من العشة 20 جوز حمام وفر هاربا، وعندما عاد صاحب المنزل من عمله وجد أن الأجهزة الكهربائية الخفيفة والحمام الذي كان يربيه غير متواجد.

وحرر الشاب بلاغا باكتشافه سرقة 20 جوز حمام وأدوات كهربائية من داخل منزله بقرية المعتمدية مركز المحلة.

وبالفحص تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وضبطه وبحوزته جزء من المسروقات، وتم إحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.