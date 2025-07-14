وزير قطاع الأعمال يتفقد الوحدات الإنتاجية بشركة "مصر لصناعة الكيماويات"

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية إلى شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الجولات التفقدية المستمرة التي يقوم بها لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالشركات التابعة للوزارة.

استهلّ الوزير الزيارة، بعقد اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالشركة، ناقش موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسعية، خطط الصيانة والتطوير، سياسات التسويق والتصدير، مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق النظم الحديثة لإدارة الموارد (ERP)، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالجدول الزمني للمشروعات الجارية، بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، واللواء محمود عشماوي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لصناعة الكيماويات، وعدد من قيادات الوزارة.

المشروعات الحيوية

وتابع الوزير عددًا من المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها، ومنها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بإلإضافة إلى 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم. وفي إطار الالتزام البيئي، تم إنشاء وحدة مبخرات جديدة، وجاري تحديث ورفع كفاءة وحدتي الملح، وتطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور.

وشملت الجولة تفقد الوحدات الإنتاجية والمصانع والورش والمخازن، بما في ذلك وحدة التحكم الآلي، وحدة الخلايا، وحدة تركيز الصودا الكاوية، ومحطة معالجة الصرف الصناعي، مجمع الورش الهندسية، ومبنى المعامل المركزية، حيث اطلع الوزير على سير العملية الإنتاجية، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من الوحدات والمرافق الفنية وخطط الصيانة الدورية والوقائية. كما تابع موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجارية.

وقد حرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالشركة خلال الجولة، حيث أشاد بجهودهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لدعم مسيرة التطوير والتحديث. وأكد أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في عملية التطوير، مشددًا على أهمية التدريب المستمر كعملية دائمة لتحسين الأداء، وتعزيز الإنتاجية، ومواكبة التغيرات التكنولوجية.

وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه المشروعات تُمثل خطوة مهمة نحو خفض الواردات، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للتصدير، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كأحد محاور استراتيجية الوزارة، التي تتضمن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة يمثل أولوية قصوى في تطوير المنظومة الإنتاجية، ووجه بضرورة تحسين السياسات التسويقية وزيادة حجم الصادرات، وتطبيق معايير الاستدامة والإدارة الذكية للموارد، بما يواكب تطلعات الدولة نحو التحول الصناعي المستدام.

وتعد شركة مصر لصناعة الكيماويات، التي تأسست عام 1959، من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الصودا الكاوية (سائلة وصلبة)، غاز الكلور السائل، غاز الهيدروجين المضغوط، حامض الهيدروكلوريك، كلوريد الحديديك، وهيبوكلوريت صوديوم، وتدخل هذه المنتجات في قطاعات حيوية مثل محطات المياه والصرف الصحي، صناعات الغزل النسيج والسكر والأسمدة.



