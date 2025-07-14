نستهدف مصلحة الطالب.. عميد الفنون الجميلة بحلوان يعلن الحد الأدنى للالتحاق بالكلية

أكد الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان على أن نتيجة اختبارات القدرات بالكلية ليست عالية بالحد الكافي، ولكن الهدف منها هي مصلحة الطالب.

اجتياز كافة الاختبارات

وأشار خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» إلى أن أولياء الأمور والطلاب قد يهيئ إليهم أنهم قادرين على اجتياز كافة الاختبارات، لكن طالب كلية الفنون الجميلة طبيعتة مختلفة إلى حد ما.

وقال عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان: «الحقيقة إن الطالب الدارس بكلية الفنون الجميلة طبيعته تختلف، حتى لو افترضنا إن هو وفق في الامتحان أو على المحك فلن يتفوق، كلية الفنون فيها حاجة يمكن صعبة شوية أو لطيفة في نفس الوقت، إن الشاطر مش بيشتغل، لا دا بينقي يشتغل فين، لأنه مطلوب وبيتخطف هنا وهنا، والعكس صحيح تماما، اللي مش شاطر بتبقى مجالاته في العمل ضعيفة».