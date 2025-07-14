إعادة تأهيل شارع إبراهيم اللقاني ومنطقة الكوربة بمصر الجديدة

أعلن المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن بدء تنفيذ مشروع تطوير شامل لشارع إبراهيم اللقاني ومنطقة الكوربة بمصر الجديدة .

وأكد أبوسعدة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل العمارات والمحال التجارية، وإدخال أجزاء مخصصة للمشاة ويضمن الحفاظ على هوية المنطقة عبر إعادة إحياء الطابع المعماري المميز .

وتابع قائلا : أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروع، حيث تم عقد لقاءات مع أصحاب المحلات لتعريفهم بالتفاصيل وضمان تعاونهم مع الجهات التنفيذية .