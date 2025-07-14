أحمد موسى: حملة استهداف ممنهجة للفريق كامل الوزير بعد تصريحاته عن قناة السويس والممر الهندي الأمريكي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يتعرض لحملة استهداف متعمدة، مشيرًا إلى أن تسجيلًا صوتيًا جرى تداوله مؤخرًا نسب إلى الوزير، لكنه مفبرك ولا يمتّ للحقيقة بصلة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن الصوت الوارد في التسجيل ليس للفريق كامل الوزير، مؤكدًا أن صوته معروف ومميز، ولا يمكن التلاعب به بسهولة.

وأضاف أن الهجوم على الوزير بدأ بشكل ملحوظ عقب تصريحاته الأخيرة بشأن طريق طابا – العريش الحدودي، وموقفه الواضح من مشروع الممر الهندي الأمريكي، الذي شدد خلاله على أن مصر شريك أساسي فيه، وأنه لا بديل لقناة السويس كممر استراتيجي عالمي.

وشدد موسى على أن وزارة النقل أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه صحة التسجيل الصوتي المتداول، مؤكدة أنه محض “تدليس” يهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق.

وأوضح أن الدولة المصرية تواجه سيلًا من الشائعات الممنهجة، تروج لها قنوات إعلامية معادية، تسعى إلى بث الفوضى والتشكيك في رموز الدولة ومؤسساتها.