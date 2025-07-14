أحمد موسى: مصر طرف رئيسي في ملف غزة.. ولا يمكن تجاوز دورها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تعتبر ملف غزة من أولوياتها القصوى، مشددًا على أن القاهرة طرف رئيسي وأصيل في هذا الملف، ولا يمكن اتخاذ أي خطوة تخص القطاع دون موافقة مصرية واضحة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدور المصري في دعم غزة تاريخي وثابت، ويستند إلى مبادئ قومية واستراتيجية لا تتغير.

وأضاف أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يجري حاليًا سلسلة من اللقاءات المكثفة مع رئيس الوزراء القطري ومسؤولين من أجهزة مخابرات إقليمية ودولية، في إطار التحركات الدبلوماسية المستمرة التي تهدف إلى التوصل لحل للأزمة ووقف التصعيد.

وأشار موسى إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، صرح بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية موسعة في إحدى بلدات قطاع غزة، ما يعكس استمرار التصعيد العسكري داخل القطاع، رغم التحركات الدبلوماسية.