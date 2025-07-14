خبير عسكري: ترامب لوح مؤخرا بضرورة التوصل لهدنة لإنهاء الحرب

قال اللواء أيمن عبد المحسن الخبير في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن المفاوضات تهدف في مراحلها المقبلة لتحقيق عدة أهداف مهمة، أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

الجهود المصرية القطرية المستمرة

وأكد اللواء أيمن عبد المحسن على أهمية الجهود المصرية القطرية المستمرة، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تجري تحت متابعة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوح مؤخرًا بضرورة التوصل لهدنة لإنهاء الحرب.

وأوضح “عبد المحسن”، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن كلما اقتربت الأطراف من تحقيق هدنة تظهر شروط تعجيزية من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف المماطلة وعرقلة أي تقدم في المفاوضات.

الاتفاقيات المطروحة حالياً

وأضاف الخبير العسكري أن الاتفاقيات المطروحة حالياً، تستقر على هدنة لمدة ستين يوما، بتوافق الإدارة الأمريكية ،مع دور حيوي للوساطة المصرية القطرية في فرض الشروط، وتحديد إطار الاتفاق بما يحقق استقرار الأوضاع في غزة.