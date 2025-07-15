ضبط طن زيت طعام مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات داخل مصنع بالقليوبية

شنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية حملة على الأسواق وذلك لمراقبة المنشات الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك.

واسفرت الحملة عن ضبط طن زيت طعام مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات ويتم تداول المنتج بطريقه غير صحيهوقد تم التحفظ علي المضبوطات وسحب عينة عشوائية وإرسالها الي معامل بنها للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

من ناحية أخرى شهد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية والمحاسب وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة بنها، انطلاق مبادرة

"اجازتك عندنا بمراكز شباب القليوبية" والتي تم تدشينها اليوم خلال حفل الافتتاح المنفذ بمركز التنمية الشبابية بمدينة بنها.

وتأتى المبادرة بهدف تكثيف الأنشطة والبرامج المقدمة لتنمية مهارات النشئ والشباب على مستوى المحافظة خلال الإجازة الصيفية من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة لمختلف المراحل السنية.