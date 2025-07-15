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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يثمن دور واعظات "الأوقاف" للتوعية بملف الغارمين ودعمهم

حسن المير، عضو مجلس النواب
حسن المير، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لدور الواعظات بوزارة الأوقاف تجاه جميع القضايا المجتمعية.

وأشاد بإطلاق
وزارة الأوقاف فعاليات الدورة التوعوية الخاصة بقضية الغارمين وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وبمشاركة (27) واعظة من مختلف المحافظات، في إطار خطة الوزارة المستمرة لتأهيل كوادرها الدعوية وتطوير مهاراتهن التوعوية.
 

ووجه " المير " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للعالم الكبير الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على دوره الناجح فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بوزارة الاوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بصفة عامة وفى ملف تجديد الخطاب الدينى بصفة خاصة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور أسامة الأزهرى على تنفيذ التكيفات الرئاسية بكل مهنية واحترافية.


وأشاد المهندس حسن المير بجميع القضايا التى تناولها فعاليات الدورة التوعوية الخاصة بقضية الغارمين وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للغارمين لأنها من القضايا التى تستند الى الشريعية قيم الإسلامية فى التكافل والرحمة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الواعظات على القيام بدورهن فى هذا الملف الذى حظى على مدار السنوات الماضية ولأول مرة فى تاريخ مصر بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدخال السعادة والفرحة للآلاف من الغارمين والغارمات وأسرهم فى كل ربوع الوطن.


تجدر الإشارة إلى أن فعاليات اليوم الأول لهذه الدورة شهدت حضور الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية والدكتورة مروة غزال، منسق عام الواعظات وألقت المحاضرات كل من الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير؛ والدكتورة أميرة مرزوق، مدير الدعم الفني والإداري بقطاع الغارمين.
 

وتناولت المحاضرات التعريف بمفهوم الغُرم، والفئات المستحقة للمساعدة، ومراحل الدخول في الغُرم، والأسباب المؤدية إليه، إلى جانب آثاره الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التمييز بين الحاجات والرغبات، وترتيب الأولويات المالية لدى الأفراد.


وأكدت الدكتورة حنان الدرباشي أهمية الدور التوعوي للواعظات في توصيل هذه الرسائل إلى الجمهور، لاسيما في المحافظات التي تنتشر فيها ظاهرة الغُرم، مشيدةً بتفاعل المشارِكات واستيعابهن للمادة العلمية.
 

وشدد الدكتور أشرف فهمي على أن العمل الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في دعم الغارمين يستند إلى قيم الشريعة الإسلامية في الرحمة والتكافل، مشيرًا إلى أهمية التعاون المؤسسي في معالجة هذه القضايا المجتمعية.
 

ومن المقرر أن تستمر الدورة حتى يوم الخميس المقبل وتتضمن عددًا من الجلسات التدريبية حول مهارات العرض والتقديم، وإعداد المحتوى الإعلامي والتوعية القانونية والمالية المتصلة بالقضية

حسن المير مجلس النواب الواعظات الأوقاف القضايا المجتمعية

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