رسالة نارية من ربيع ياسين بشأن الكرة المصرية: بتدور على اللي يقول حاضر وبس

أعرب ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن غضبه لما وصل له الوضع بالكرة المصرية، مشيرا إلى أنه من اللازم محاسبة كل مسؤول بكل هيئة رياضية، من أجل الارتقاء بالمنظومة.

وقال ربيع ياسين في تصريحات إعلامية عبر شاشة «الشمس»: “الأزمة حاليا إن انت دلوقتي بتدور على الشخصيات اللي تعيش وتقول حاضر ونعم وبس، إنما أنا هتحدى أي حد في مصر إن دلوقتي موجود مسؤول ومعاه لجنة ولا معاه تشكيل أي حاجة، يكونوا بيقولوا رأيهم وبيتكلموا وبيفرضوا شخصيتهم الفنية وشخصيتهم الإدارية”.

واضاف: "ليه صعب جدا؟ كله محافظ على الكرسي، كله محافظ على مكانه. الكابتن صالح سليم أدى فرصة لكله، اختار محمود الجوهري، اختار طارق سليم، اختار طه إسماعيل، منح فرصة للجميع، أدى فرصة للكل وبدون التدخل في شغلهم.

