كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مفاجأة بشأن نجم الزمالك اللاعب أحمد سيد زيزو.

وكتب الدردير: "الفريق القانوني بنادي الزمالك أكد تحريض النادي الأهلي لـ زيزو للتمرد ضد ناديه، وتركه في مرحلة مهمة جداً من الموسم".

وحضر الفريق القانوني لنادي الزمالك، أمس الاثنين، جلسة الاستماع أمام لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، في الشكوى المقدمة من النادي ضد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق.

وخلال الجلسة، قدم الفريق القانوني مرافعة مدعومة بمستندات جديدة تؤكد صحة موقف الزمالك، وتُثبت مخالفة اللاعب لشروط التعاقد المبرمة مع النادي وفقاً للوائح المنظمة.

وأشار الفريق القانوني إلى وجود تحريض مباشر من جانب النادي الأهلي للاعب، بهدف التمرد على ناديه وترك الفريق في توقيت حرج من الموسم، وتحديداً قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ونهائي كأس مصر.

أما بخصوص الشكوى المقدمة من اللاعب ضد الزمالك والتي يطالب فيها بمستحقاته المتأخرة، فقد تم تأجيل البت فيها إلى جلسة 11 أغسطس المقبل، بناءً على طلب النادي لحين استلام صورة الشكوى والرد عليها رسمياً.