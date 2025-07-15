وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية بمدن بدر ودمياط وبني سويف وأكتوبر الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات الإسكان بمدن بدر ودمياط، وبني سويف، وأكتوبر الجديدة، والتي تشمل وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات الإسكان الأخضر، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، والإسكان المتميز، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية لمسئولي الوزارة وتقارير عن المشروعات.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الانتهاء من مشروعات الإسكان والخدمات الجاري تنفيذها في المواعيد المقررة وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، ودفع أعمال المرافق لتوفير احتياجات المنتقلين للسكن، بجانب المتابعة الدورية بمشروعات الإسكان الجديدة للالتزام بالمواعيد المقررة للتسليم، والمواصفات الفنية.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بمنطقة تل الدير جنوب الحى الأول بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بالمشروع، مشدداً على الشركات العاملة بأهمية دفع العمل والالتزام بالمواصفات القياسية والبرنامج الزمنى، وعلى طاقم الاشراف بإعداد تقرير يومى بما تم إنجازه من أعمال.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال التشطيب بعددٍ من العمارات، واستكمال أعمال تنسيق الموقع العام الجارى تنفيذها وشبكات الإنارة والزراعة والتشجير للطرق الرئيسية، والتجهيز لسرعة الانتهاء من أعمال الأسفلت بالطرق المحيطة وأماكن انتظار السيارات بالمشروع.

كما تفقد رئيس الجهاز، استكمال أعمال الهيكل الخرسانى وصب الخرسانة العادية والقواعد المسلحة وأعمدة وأسقف عمارات مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، وتابع أعمال الحفر والإحلال لباقى وحدات المشروع، مشدداً على الشركات المنفذة بالانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة حتى يتم تسليم المواطنين في المواعيد المقررة.

وتابع المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والخدمات الجاري تنفيذها بالمدينة، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من الوحدات المتبقية في المرحلتين الثالثة والخامسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بإجمالي ١٥٨٤ وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السادسة، كما تم البدء في مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة، ومشروع الإسكان المتوسط "ديارنا".

وفي هذا السياق، قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز وممثلو الشركات المنفذة وجهات الإشراف، بجولة ميدانية شملت موقع مشروع "ديارنا"، لتفقد أعمال الهيكل الخرساني.

كما تابع مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ شبكات المرافق والطرق والغاز والاتصالات بمنطقة غرب المطار، لتوفير مختلف الخدمات والمرافق تمهيداً لتسليم الوحدات للمواطنين، بجانب تفقد مشروعات "سكن لكل المصريين".

وتفقد المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، سير العمل بمشروع 92 عمارة للإسكان المميز، للوقوف على أعمال الطرق وتنسيق الموقع، مؤكدًا ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، بما يحقق خطة الدولة في توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، في بيئة متكاملة الخدمات.