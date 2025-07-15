الانتهاء من تنفيذ مدرسة جديدة بحي "ابني بيتك" بالنوبارية الجديدة

أعلن المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة جديدة سعة ٤٤ فصلا بحي "ابني بيتك" بالمدينة، مضيفاً أنه سيتم دخول المدرسة الخدمة قريبًا ضمن جهود التوسع في الخدمات التعليمية وتحسين جودتها بالمدينة.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الفصول الدراسية التي تم تجهيزها بالمدرسة، واطّلع على جاهزية المعامل المتخصصة، بما في ذلك معامل العلوم والحاسب الآلي، كما تفقد دورات المياه والطرقات الداخلية للمدرسة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة.

كما تابع رئيس الجهاز منظومة الحريق الداخلية، وتأكد من جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية لضمان أعلى درجات الأمان للطلاب والعاملين بالمدرسة.

وأكد المهندس أشرف السماليجي، أن المدرسة الجديدة سيتم تسليمها خلال الأيام القليلة القادمة للهيئة العامة للأبنية التعليمية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تمهيدًا لتشغيلها وبدء الاستفادة منها في أقرب وقت لخدمة الطلاب.