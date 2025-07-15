الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة لعامل تلصص على السيدات في حمام نادي رياضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عامل لقيامه بالتلصص على السيدات من نافذة في حمام السيدات داخل نادي حلوان الرياضي.

وبإجراء التحريات، تبين قيامه بالتلصص على السيدات من نافذة تهوية في حمام السيدات باستخدام سلم خشبي وتم ضبطه واصطحابه لقسم الشرطة.

العقوبة في القانون

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.