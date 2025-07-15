نيابة الإسكندرية: تلف 96 مركبة بسبب حريق البتروكيماويات ولا شبهة جنائية

أسفر الحريق الذي اندلع في منطقة البتروكيماويات بالعامرية غرب الإسكندرية أمس، عن تلف 96 مركبة، دون أي إصابات بشرية.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن الحريق لا يحمل أي شبهة جنائية، موكدة أن الحريق نشب في مخلفات وهيش، وامتد إلى مناطق مجاورة، من بينها حضانتان؛ إحداهما خاصة والأخرى تابعة لمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت أن الحريق أسفر عن خسائر مادية كبيرة، شملت تلف واحتراق 62 توكتوك و4 تروسيكل بالحضانة الخاصة بنقطة البتروكيماويات، إلى جانب تدمير 20 سيارة، داخل الحضانة الحكومية و5 تروسكل و5 دراجات بخارية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق بمنطقة البتروكيماويات، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى الموقع، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها لمواقع أخرى.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب التفصيلية للحريق.

تحرر محضر رسمي بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.