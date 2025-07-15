محافظ المنوفية يكرم "شيماء" الأولى على الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية التجارية

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالبة شيماء نمرة الحاصلة على المركز الأول على الجمهورية بدبلوم المدارس الفنية التجارية 2025 ، بمدرسة شبين الكوم الفنية المتقدمة التجارية ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، محمد مزروع مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

حيث أهدى محافظ المنوفية الطالبة شهادة تقدير ومكافأة مالية ودرع المحافظة تقديراً لتفوقها الدراسي ، معرباً عن بالغ سعادته بهذا التميز الذي يعكس مدى الاجتهاد والالتزام وأن ما حققته يُعد نموذجاً يحتذى به في الجد والمثابرة ، مشيراً إلى أن المنوفية تحتل الريادة والصدارة بين محافظات الجمهورية في تحقيق مراكز متقدمة في تفوق أبنائها ، مؤكداً دعمه الدائم لكافة النماذج المجتهدة والمواهب والقدرات الشابة في مختلف القطاعات تعزيزاً لقيم التميز والانتماء ، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية على الاهتمام بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

وقد أعربت الطالبة عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الكريمة ، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل دافعاً كبيراً لهما للاستمرار في طريق التميز الدراسي.