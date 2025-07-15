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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وصايا نبوية لبداية جديدة مع الله.. علي جمعة يوضحها

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، إن سيدُنا رسولُ الله ﷺ فتح لنا بابَ العملِ الصالح على مصراعيه. 

وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التبسُّمَ في وجهِ أخيك صدقة، وجعل الوضوءَ سببًا لتنزُّل المعاصي من أعضاء الوضوء، فتخرج بعده طاهرًا، تبدأ حياةً جديدة مع ربك، وكان يقول ﷺ: «جدِّدوا إيمانكم»، فقيل: كيف يا رسول الله؟ قال: «قولوا لا إله إلا الله».

فـ"لا إله إلا الله" إذا نطقتها من قلبك، بوعيٍ وحضورٍ، فهذا هو الوعي الذي يسبق السعي، وتبدأ به حياةً جديدةً مع الله.

وجعل الاستغفار من موجبات المغفرة، وكفالةَ اليتيم بابًا من أعظم أبواب القربات. فقد قال ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»، وأشار بالسبابة والوسطى.أي أن كفالةَ اليتيم تُقرِّبك من مقام رسول الله ﷺ في الجنة، وهو المصطفى المختار.كلامٌ عجيب، لكنه يفتح لك باب الأمل، وباب الغفران، وباب المحبة. فكما أحببت هذا اليتيم، وكفلته في الدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى؛ فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك بجوارِ سيدنا رسول الله ﷺ في الجنة.

وجعل أيضًا وضعَ اليد على رأسِ اليتيم حسَناتٍ بعدد شعر رأسه؛ وهذا فضلٌ من الله تعالى.

ونحن نرجو منه سبحانه وتعالى المغفرة، والتوفيق، واللطف، والنصر على أنفسنا، وعلى شهوات الدنيا، حتى نعبده كما يحب، ونعمر الأرض كما أمر،  حتى ندخل تحت نظره ورحمته سبحانه وتعالى؛ فنحن في أشد الحاجة إليه.

جاء أحدهم يشكو إلى النبي ﷺ أنه ارتكب ذنبًا ورآه كبيرًا؛ فقال له: «اذهب فتوضأ وصلِّ ركعتين» بنية التوبة، والغسل من الذنب، وأن يفق في نفسه وفي علاقته مع ربه، وأن يسير بعد ذلك في الطريق المستقيم، يقول ﷺ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» ، ويقول أيضًا: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» .

بابَ العملِ الصالح أعمال تدخل الجنة الأعمال الصالحة الاستغفار من موجبات المغفرة الاستغفار

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