السيطرة على حريق كابل كهرباء بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق كابل كهرباء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقي اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد حامد بورود بلاغ من أحد الأهالي بوجود حريق بكابل كهرباء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد مدحت ممدوح والنقيب محمد عبدالغني وتم الدفع بسيارتين إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.



وبالمعاينة والفحص تبين تصاعد أدخنة من كابل كهرباء داخل غرفة أرضية خاص بأعمدة إنارة الطريق الدائري ببهتيم ،وتم فصل الكهرباء وتم عمل اللازم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.