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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يدشن مبادرة "100 يوم صحة" لتوفير رعاية شاملة للمواطنين

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
إبراهيم الهواري

دشن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو ، انطلاق مرحلة جديدة  للعام الثالث من المبادرة الوطنية "100 يوم صحة" بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان وبمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية.
وأكد المحافظ أن ملف الصحة يحظى بأولوية قصوى ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للمبادرات الرئاسية الناجحة "100 مليون صحة" التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة والاستفادة من الفحوصات الطبية والخدمات المجانية لضمان مستقبل صحي أفضل لأهالي القليوبية.
وأوضح محافظ القليوبية أن الحملة تستهدف الوصول بالخدمات الصحية المتطورة إلى كافة القرى والعزب والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال توفير باقة متكاملة من الفحوصات والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، إضافة إلى صرف العلاج المجاني،كما تركز الحملة على التوعية الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض، وذلك عبر فرق طبية ثابتة وفرق متحركة وعيادات متنقلة تصل إلى أبعد نقطة في المحافظة.
وتشمل الخدمات المقدمة خلال الحملة تشمل عدد من مبادرات الصحة العامة من خلال دعم صحة المرأة، الكشف المبكر لضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، فحص المقبلين على الزواج، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والرعاية الصحية لكبار السن.
كما يتم تقديم  خدمات مشورة تنظيم الأسرة ودعم صحة المرأة والتطعيمات الأساسية، الرصد البيئي، مكافحة ناقلات الأمراض، وخدمات المعامل وخدمات صحة المرأة والطفل، صرف الألبان للمستحقين، خدمات الصحة المدرسية، والخدمات العلاجية، بالاضافة الي تقديم خدمات عمليات قوائم الانتظار وقرارات نفقة الدولة، كما تم تحديد الفئات المستهدفة من حيث النوع والعمر، وتوزيع مستلزمات وتجهيزات التشغيل، وتدريب الفرق على آلية تقديم الخدمة بجودة عالية حيث تم تخصيص 198 فرقة ثابتة داخل جميع منشآت الرعاية الأولية، بالإضافة إلى 150 فرقة متحركة تجوب جميع أنحاء المحافظة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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