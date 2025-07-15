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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان "هي الفنون" 2 أكتوبر بمشاركة هبه طوجي

تفاصيل الدورة الخامسة من "مهرجان / She Arts هي الفنون"
تفاصيل الدورة الخامسة من "مهرجان / She Arts هي الفنون"
نجلاء سليمان

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة من "مهرجان / She Arts هي الفنون" التي تقام في الفترة  من 2 إلى 5 أكتوبر .

وتم الكشف عن إقامة افتتاح المهرجان هذا العام في العاصمة الإدارية وتحييه الفنانة هبه طوجي بصحبة الموسيقار  أسامة رحباني.

أعلن مهرجان "هي الفنون – She Arts"، أول مهرجان دولي في المنطقة العربية مخصص لدعم وتمكين المرأة في الفنون، عن انطلاق دورته الخامسة على التوالي في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2025، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة واسعة من فنانات محليات ودوليات يمثلن مختلف أشكال الإبداع الفني.


ويقام المهرجان هذا العام في ثلاث أماكن رئيسية: القاهرة، الإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستضيف مجموعة متنوعة من العروض الفنية والورش والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على الإنجازات المستمرة للمرأة في المشهد الفني العالمي.
نحتفي في كل دورة بإنجازات نساء حوّلن الفن إلى رسالة تغيير وإلهام.
تستقبل نسخة هذا العام فنانات من مصر، البرازيل، إيطاليا، المجر، ألمانيا، فرنسا، فلسطين، السودان، إسبانيا، ولبنان، بحضور متوقع يتجاوز 15,000 شخص من مختلف الفئات.
ويشمل البرنامج الغني للمهرجان حفلات موسيقية، عروضًا سينمائية، عروض رقص ومسرح، معرضًا فنيًا، بازار للحرف اليدوية، ورش عمل، معرض تصوير فوتوغرافي، بالإضافة إلى مسابقة موسيقية تقام بالتعاون مع إذاعتي "نجوم إف إم" و"نايل إف إم".
ويمثل هذا التنوع انعكاسًا حقيقيًا لرؤية المهرجان في احتضان مختلف أشكال الفنون التي تعبّر بها النساء عن أنفسهن وتجاربهن حول العالم

She Arts هي الفنون هي الفنون – She Arts

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