محمود سعد برفقة قرداحي والحجار فى كواليس حلقتهما بـ«كامل العدد»

انتهى الإعلامي محمود سعد من تسجيل ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامجه “كامل العدد”، والتى استضاف فيها الإعلامي جورج قرداحي.

ومن المقرر أن تتضمن الحلقة حفلا يقوم بإحيائه الفنان الكبير علي الحجار، حيث حرص قرداحي على حضور الحفل عقب الانتهاء من تصوير الجزء الخاص به.

وشارك الإعلامي جورج قرداحي جمهوره مجموعة صور جديدة جمعته بالإعلامي محمود سعد والشيخ خالد الجندي، خلال لقاء خاص جمع بينهم أمام أهرامات الجيزة، وذلك قبيل تصوير حلقة جديدة من برنامج "كامل العدد"، الذي يقدمه محمود سعد، ومن المقرر عرضها قريبًا.

ونشر قرداحي الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلاً: "أجمل ما في الحياة أن تلتقي بمن تحب.. بالأصدقاء الحقيقيين، والأجمل أن يكون اللقاء أمام هرم خوفو.. كل المحبة للصديقين العزيزين فضيلة الشيخ خالد الجندي، والأستاذ الكبير محمود سعد".



