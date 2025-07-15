قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرف لبنان المركزي يحظر التعامل مع جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله
كل الطرق أغلقت.. بيراميدز يرفض عرض الزمالك لضم نجم الفريق
انسحاب الجيش السوري من السويداء.. وغارات إسرائيلية على مواقع عسكرية
فرص عمل للأطباء في الخليج براتب 350 ألف جنيه .. التخصصات والشروط
كريم الدبيس يكشف كواليس رحيله عن الأهلي: كولر كان يراوغني.. وريبيرو كان صريحًا
موقف محرج شوية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة وسام أبو علي في الأهلي
مليار جنيه إسترليني.. مانشستر سيتي يبرم أكبر صفقة رعاية في تاريخ كرة القدم
مصر تُفعّل شراكاتها الدولية للتنمية والمناخ لتحقيق الأمن الغذائي والمناخي
واشنطن تتحرك ضد الإخوان.. مشروع قانون لتصنيفها كمنظمة إرهابية
الحكومة: 126 منفذا تقدم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية
الخارجية القطرية: لا يمكن لأي وسيط تحديد مدى زمني لمفاوضات غزة
الرئيس السيسي: مصر تؤكد ثقتها في قدرة ترامب على حل المشاكل وإرساء السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود سعد برفقة قرداحي والحجار فى كواليس حلقتهما بـ«كامل العدد»

برنامج كامل العدد
برنامج كامل العدد
أحمد البهى

انتهى الإعلامي محمود سعد من تسجيل ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامجه “كامل العدد”، والتى استضاف فيها  الإعلامي جورج قرداحي.

ومن المقرر أن تتضمن الحلقة حفلا يقوم بإحيائه الفنان الكبير علي الحجار، حيث حرص قرداحي على حضور الحفل عقب الانتهاء من تصوير الجزء الخاص به.

وشارك الإعلامي جورج قرداحي جمهوره مجموعة صور جديدة جمعته بالإعلامي محمود سعد والشيخ خالد الجندي، خلال لقاء خاص جمع بينهم أمام أهرامات الجيزة، وذلك قبيل تصوير حلقة جديدة من برنامج "كامل العدد"، الذي يقدمه محمود سعد، ومن المقرر عرضها قريبًا.

ونشر قرداحي الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلاً: "أجمل ما في الحياة أن تلتقي بمن تحب.. بالأصدقاء الحقيقيين، والأجمل أن يكون اللقاء أمام هرم خوفو.. كل المحبة للصديقين العزيزين فضيلة الشيخ خالد الجندي، والأستاذ الكبير محمود سعد".


 

الإعلامي محمود سعد محمود سعد كامل العدد الإعلامي جورج قرداحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15 يوليو

والد حفيدة ام كلثوم لصدي البلد هي وارثة الفن منها و لكن مش عايزة تكمل مسيرتها (خاص )

والد حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: هي وارثة الفن منها ولكن مش عايزة تكمل| خاص

إمام عاشور

إمام عاشور يضع شرطا صعبا لتمديد تعاقده مع الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

الغرف التجارية تكشف عن معوقات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتطالب الحكومة بالتدخل

صورة أرشيفية

أحمد سنجاب: البرلمان اللبناني يناقش حصر السلاح بيد الدولة وسط انقسام حاد وخلافات سياسية

أرشيفية

لابيد: حكومة نتنياهو تشكل خطرًا على الاقتصاد والأمن وتُطيل أمد الحرب في غزة

بالصور

التين الشوكى يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف عليها

التين الشوكى
التين الشوكى
التين الشوكى

طعم البحر في بيتك.. طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟.. 5 خطوات تصنع الفارق

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. السر في البامية

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.

فيديو

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد