رئيس صرف الإسكندرية يفتتح البرنامج التدريبي الصيفي ويتفقد مركز التدريب

افتتح اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد، والذي تنظمه شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بشكل سنوي، بهدف تنمية المهارات الفنية والإدارية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، في إطار حرص الشركة على دعم وتمكين الكوادر الشابة.

وخلال جولته، قام اللواء “نافع” بتفقد سير العمل داخل مركز التدريب التابع للشركة، واطّلع على البرامج التدريبية التي تُعقد حاليًا ضمن المسار الوظيفي للعاملين، والتي تشمل: "تكنولوجيا المعالجة، مصادر المخلفات، الفحص الفني، برنامج التدريب الصيفي لطلبة كلية العلوم"

وقد أشاد سيادته بانضباط البرامج التدريبية وجودة المحتوى العلمي، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل وتحقيق التميز المؤسسي.

كما أشار إلى حرص الشركة على مواكبة أحدث الأساليب التدريبية، وربط البرامج باحتياجات التشغيل والصيانة الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لبناء القدرات المؤسسية، وتحقيق الاستدامة في تطوير الموارد البشرية على مستوى العاملين والطلبة المتدربين على حد سواء.