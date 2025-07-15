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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيسة وزراء إيطاليا: يجب التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا قبل أول أغسطس

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا
هاني حسين

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل الأول من أغسطس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وفي وقت سابق، أدانت الصين اليوم، الثلاثاء، "الإكراه" الأمريكي، بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "شديدة" على شركاء موسكو التجاريين المتبقين إذا لم تُحل حربها في أوكرانيا خلال 50 يومًا.


وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، قائلاً: "تعارض الصين بشدة جميع العقوبات الأحادية غير القانونية والعقوبات طويلة الأمد. لا رابح في حرب الرسوم الجمركية، والإكراه والضغط لن يحلا المشاكل".

إيطاليا اخبار التوك شو الرسوم الجمركية ترامب الجمارك

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