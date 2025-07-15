نجاح كبير لبطولة الجمهورية الأولى لرفعة البنش والصيد بطلا

توج نادي الصيد بلقب بطولة الجمهورية الأولى لرفعة البنش التي نظمها الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات في نادي العمال بالاسكندرية في انطلاق الموسم الجديد للاتحاد.

وشهدت البطولة رقم قياسي في عدد المشاركين حيث خاض البطولة 175 لاعبا يمثلون 24 مركز شباب ونادي مما يؤكد اتساع قاعدة اللاعبين في هذه الرياضة .

وتوج نادي الصيد بالقاهرة بالمركز الأول لبطولة الجمهورية فيما جاء نادي جمارك اسكندرية في المركز الثاني ونادي فاروس السكندري في المركز الثالث.

وصرح اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة بأن البطولة شهدت منافسة قوية بين اللاعبين الذين حققو أرقام جديدة.

وأضاف بركات أن كل بطولة تشهد زيادة في عدد المشاركين مما يؤكد أن الاتحاد المصري يسير بخطى قوية وثابتة لتحقيق اهدافه بنشر اللعبة في مختلف محافظات مصر لزيادة قاعدة اللاعبين وبالتالي زيادة المنافسة مما يصب في مصلحة المنتخبات المصرية.

وعلى جانب آخر يستعد المنتخب المصري لمصارعة الذراعين لخوض بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في ابوجا بنيجيريا، حيث يخوض المنتخب معسكر مغلق استعداداً لمنافسات البطولة قبل السفر يوم 23 يوليو الجاري ببعثة تضم ثمانية لاعبين بواقع 7 رجال ولاعبة.