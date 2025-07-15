قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية السورية: نحمل إسرائيل مسؤولية هجوم السويداء بالكامل
بسبب زيزو | أزمة كبيرة بين الأهلي وإمام عاشور
دعاء الركوع في الصلاة وهل يجوز قراءة القرآن فيه؟ تعرف عليه
سكان جزر مضيق توريس يخسرون قضيتهم المتعلقة بالمناخ ضد الحكومة الأسترالية
الحزم السعودي يتراجع عن ضم نجم الأهلي لهذا السبب
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة في المقر الصيفي بالعلمين .. غدا
هقف ضد أي حد يعادي الفن| تصريح صادم من طارق الشناوي بسبب حفيدة أم كلثوم
51 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في البوسنة ومقدونيا
مفوضية الأمم المتحدة: محاولات إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو تهجير قسري دائم
750 ألف دولار | تفاصيل مثيرة في انتقال لاعب الأهلي إلى النجم الساحلي
10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات
مكتفون ذاتيا .. نقيب الزراعيين: زيادة مساحات قصب السكر لـ 150 ألف فدان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجاح كبير لبطولة الجمهورية الأولى لرفعة البنش والصيد بطلا

اتحاد القوة
اتحاد القوة
عبدالله هشام

توج نادي الصيد بلقب بطولة الجمهورية الأولى لرفعة البنش التي نظمها الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات في نادي العمال بالاسكندرية في انطلاق الموسم الجديد للاتحاد.
وشهدت البطولة رقم قياسي في عدد المشاركين حيث خاض البطولة 175 لاعبا يمثلون 24 مركز شباب ونادي مما يؤكد اتساع قاعدة اللاعبين في هذه الرياضة .

وتوج نادي الصيد بالقاهرة بالمركز الأول لبطولة الجمهورية فيما جاء نادي جمارك اسكندرية في المركز الثاني ونادي فاروس السكندري في المركز الثالث.

وصرح اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة بأن البطولة شهدت منافسة قوية بين اللاعبين الذين حققو أرقام جديدة.

وأضاف بركات أن كل بطولة تشهد زيادة في عدد المشاركين مما يؤكد أن الاتحاد المصري يسير بخطى قوية وثابتة لتحقيق اهدافه بنشر اللعبة في مختلف محافظات مصر لزيادة قاعدة اللاعبين وبالتالي زيادة المنافسة مما يصب في مصلحة المنتخبات المصرية.

وعلى جانب آخر يستعد المنتخب المصري لمصارعة الذراعين لخوض بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في ابوجا بنيجيريا، حيث يخوض المنتخب معسكر مغلق استعداداً لمنافسات البطولة قبل السفر يوم 23 يوليو الجاري ببعثة تضم ثمانية لاعبين بواقع 7 رجال ولاعبة.

الصيد نادي الصيد بطولة الجمهورية لرفعة البنش الصيد بطل للجمهورية الاتحاد المصري للقوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

ترشيحاتنا

منصور

منصور إم جي تعلن طرح MG ZS الجديدة بتكنولوجيا ذكية

أخبار التكنولوجيا..

أخبار التكنولوجيا| لينوفو تطرح جهاز ThinkPad X9-14 المحمول .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

هاتف Realme C71 4G

سعره مفاجأة.. ريلمي تطلق هاتفا اقتصاديا أنيقا مزودا ببطارية ضخمة

بالصور

بعد عمليتي استدعاء.. بوليستار تفشل في إصلاح هذا العيب

بوليستار
بوليستار
بوليستار

أفضل الأدوية والإجراءات.. اكتشف طرق علاج الدوالي الطبية

الدوالى
الدوالى
الدوالى

تنظيف الرئة وطرد المخاط بـ 3 وصفات طبيعية خارقة

تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
تنظيف الرئة

زياد برجي يدخل فى نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء شقيقه

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد