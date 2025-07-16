لا بوجد أرباح من خلال المتابعات.. مستشار الأمن السيبراني: تطبيق vsa حلقة جديدة من أشكال النصب الإلكتروني

أكد محمد محسن، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن تطبيق vsa، هو حلقة جديدة من أشكال النصب الإلكتروني، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي أرباح من خلال المتابعات عبر المنصات الإلكترونية.

وقال محمد محسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المواطنين عليهم تحري الدقة جيدا، من خلال التطبيقات التي يتم إستخدامها، مؤكدا أنه لا يوجد أي ارباح من خلال المتابعات

وفي بيان رسمي، شددت وزارة الداخلية على خطورة هذه الجرائم التي تهدد الأمن الاقتصادي للأفراد والأسر، مؤكدةً أن العصابات الإلكترونية تطور أساليبها بسرعة، لكن الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقتها بكفاءة، كما دعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة وعدم الانخداع بالإعلانات المضللة التي تَعِد بأرباح سريعة دون سند قانوني.



