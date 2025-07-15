تامر أمين عن تصريحات مدحت العدل بشأن حفيدة أم كلثوم: مكنش ليها لازمة دلوقتى

علق الإعلامى تامر أمين على تصريحات السيناريست مدحت العدل بشأن تفاجؤه بسبب اعتزال حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم الفن وقرارها بأن تتفرغ للعبادة والحجاب بعد ان لفتت الأنظار إليها بشكل واضح اثناء مشاركتها فى برنامج المواهب the voice قائلا : مكنش ليها لازمة التصريحات دي .

وأضاف أمين خلال تقديمه لبرنامج اخر النهار على قناة النهار أنا لست مدافعا عن صديقى مدحت العدل ولكن هو مستخسر هذه الموهبة الفنية مش أكتر وعارف أنه لايقصد ولكن الناس حره فى تفسيرها أيضا .

أكد والد سناء حفيدة أم كلثوم أن سناء لم تنزعج من كلام المنتج مدحت العدل، فله رأيه و هو حر فيه.



وأضاف والد حفيدة أم كلثوم في اتصال هاتفي مع موقع صدي البلد الاخباري: اعتزلت الفن و مش عايزة تكمل و انا احترمت قرارها.



كان الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، قد عبر عن دهشته بعد علمه بقرار حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وقال في تصريحات صحفية أنها كانت قد لفت الأنظار بموهبتها خلال مشاركتها السابقة في برنامج «ذا فويس كيدز».

وقال "العدل" خلال افتتاح مقر الجمعية الجديد: «أم كلثوم ماتت وهي أم كلثوم، سألت على حفيدتها بعدما شوفتها، في برنامج اكتشاف مواهب عشان تيجي تمثل، يقولولي اتحجبت واعتزلت، تخيلوا أم كلثوم كده وحفيدتها بقت كده، شوفوا إحنا وصلنا فين».