نساء بلا أقنعة ووليمة عيد.. عرضان مسرحيان يناقشان قضايا مجتمعية بجامعة دمنهور

يواصل ملتقى حور للفنون بجامعة دمنهور، رحلته في عالم الفن والإبداع والجمال، لليوم الرابع على التوالي، حيث تتلاقى مواهب وإبداعات الطلاب من كليتي التربية للطفولة المبكرة والطب البيطري، ليعزفوا سيمفونية من الإبداع، و يشكلوا لوحة نابضة بالفن والهوية والانتماء في مجالات الكورال والمسرح.

شهدت فعاليات رابع أيام الملتقى حضور الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أعرب عن اعتزازه بالمستوى الإبداعي والمهني الذي ظهر في أعمال الطلاب، مشيرا إلى أن الملتقى يقدم فعاليات متنوعة ومميزة، مثل العروض المسرحية، وعروض الكورال، والمعارض الفنية، يظهر خلالها المشاركون إبداعًا فنيًا مميزًا، و بقدموا أعمالًا فنية رائعة تعكس مواهبهم وتميزهم، لافتا إلى أن الملتقى يعزز التفاعل الثقافي بين المشاركين، حيث يتيح لهم الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات، كما يساهم في تعزيز الإبداع لدىهم و يشجعهم على التفكير الإبداعي والابتكار، ويوفر فرصة للمشاركين لتنمية مواهبهم الفنية، من خلال عرضها وتطويرها.



وأثنى "شعلة" على طريقة استعراض الطلاب لبعض القضايا الهامة داخل المجتمع بشكل توعوي من خلال العروض، مشيرًا إلى أنه من خلال طريقة العرض و التناول المسرحي غير المباشر نستطيع أن نصل إلى حل تلك القضايا، حيث أن مثل تلك الأعمال تساعد على تغير الاتجاه وتغيير المعتقد.

وفي رابع أيامه، تألقت طالبات كورال "كلية التربية للطفولة المبكرة"، في آداء مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية والميدلي والإنشاد الديني، أظهر المشاركون خلالها مواهبهم الفنية و تميزهم في مجال الغناء والإنشاد، وقدموا أعمالًا فنية رائعة تعكس إبداعهم وتميزهم.

وعلى خشبة مسرح دار أوبرا دمنهور، أبدع طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بإشراف الدكتور مصطفى حمزة، قائم بعمل عميد الكلية، في تقديم العرض المسرحي "نساء بلا أقنعة" والذي تدور أحداثه حول بعض القضايا التي تواجه المرأة في المجتمع.

و تفاعل الجمهور مع طلاب كلية "الطب البيطري" بإشراف الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية الطب البيطري، أثناء تقديم العرض المسرحي "وليمة عيد"، الذي تدور أحداثه حول قضية اجتماعية بين رجل وأسرته في إطار كوميدي ساخر.

هذا ومن المقرر أن يستضيف ملتقى حور للفنون غدا الأربعاء معرضا للكتاب بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، كما يشهد خامس أيام المهرجان عروض فنية لكليتي التربية والعلوم.