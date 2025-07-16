إبراهيم صلاح: بيراميدز حالة استثنائية.. والزمالك سيظل المنافس التاريخي للأهلي

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، يقوم بخطوات إيجابية منذ توليه المسئولية، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات واضحة على تحسن الأوضاع داخل القلعة البيضاء.

وقال صلاح، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "جون إدوارد يقوم بأشياء إيجابية منذ قدومه، مثل خفض متوسط أعمار اللاعبين، وفرض حالة من السرية والانضباط داخل الفريق، وهذا أمر مهم جدًا في المرحلة الحالية".

وأضاف: "التعاقد مع مدرب شاب وملم بكرة القدم العربية خطوة إيجابية، وكل هذه الأمور تجعلنا ندعم جون إدوارد ونقف خلفه".

وتعليقًا على انتقال حمدي فتحي إلى بيراميدز، قال: "أستغرب من عدم تعاقد الأهلي معه، ربما الفريق لا يحتاجه فنيًا في الوقت الحالي، ولكن بكل تأكيد هو إضافة قوية لفريق بيراميدز".

وتابع: "بيراميدز قدم موسمًا استثنائيًا، لكنه يظل حالة مؤقتة، بينما يبقى الزمالك هو المنافس التاريخي الحقيقي للنادي الأهلي، حتى في ظل غيابه عن المركزين الأول والثاني في آخر موسمين".

واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته قائلاً: "أشعر بالحزن من مشاركة الزمالك في كأس الكونفدرالية خلال الموسمين الماضيين، وأتمنى أن يعود الفريق لمكانه الطبيعي في دوري أبطال أفريقيا".