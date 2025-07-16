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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنها تنظم أول مدرسة صيفية أونلاين مع جامعة ووهان لتدريب طلاب القطاع الطبي

جامعة بنها تنظم أول مدرسة صيفية أونلاين مع جامعة ووهان
جامعة بنها تنظم أول مدرسة صيفية أونلاين مع جامعة ووهان
إبراهيم الهواري

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المدرسة الصيفية الافتراضية الدولية التي تنظمها جامعة بنها بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية.


جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لجامعة بنها بالعبور، والدكتورة مها رشوان  مدرس أمراض الدم بطب بنها ، ومنسقي بعض البرامج الأكاديمية التي تدرس في مقر العبور.
 

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي إلي أن تنظيم هذه المدرسة يأتي في إطار حرص جامعة بنها علي استثمار فترة الأجازة الصيفية في تطوير مهارات طلابها الأكاديمية والتعرف علي آخر المستجدات العلمية في تخصصاتهم والتخصصات المرتبطة بما يصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.


وأضافت نائب رئيس الجامعة أنه يشارك في التدريب عدد ٥٠ طالب من جامعة بنها يمثلون برامج كلية التمريض وبعض برامج كلية العلوم (الادلة الجنائية والميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية)،  ومده المدرسة التدريبية ١٥ يوم ، ويقوم بالتدريس فيها نخبة منتقاة من علماء جامعة ووهان علي رأسهم الدكتورة فولينج جو  عميد كلية التمريض وعلماء صينيون متميزون متخصصون في أمراض الدم ومن مراكز زرع النخاع بالجامعة ، و يحصل الطلاب في نهاية التدريب علي شهادتين الاولي من جامعة بنها والثانية من جامعة ووهان الصينية. 
 

وأوضحت أن التدريب يتناول تقنية Apheresis (فصل الدم ومشتقاته المختلفة) وهو اجراء طبي يتم فيه فصل الدم الكامل إلى مكوناته، ويتم جمع مكونات محددة أو إزالتها، مع إعادة الباقي إلى جسم المريض، ويتم استخدامه لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات عن طريق إزالة مكونات الدم غير الطبيعية أو جمع المكونات الصحية لنقل الدم أو العلاجات الأخرى ، لافتة أيضا أن هذه التقنية تعتبر من التقنيات الحديثة في العلاج ولها العديد من التطبيقات لعلاج أمراض متنوعة مثل جمع الخلايا الجذعية: لزراعة نخاع العظم أو الخلايا الجذعية ، وعلاج اضطرابات الدم مثل فقر الدم المنجلي، وسرطان الدم، واضطرابات المناعة الذاتية ، وعلاج الحالات العصبية: مثل الوهن العضلي الوبيل أو متلازمة غيلان باريه ، أو إزالة الكوليسترول الزائد في حالات فرط كوليسترول الدم العائلي.
 

يذكر أن جامعة ووهان تعد من الجامعات العالمية المرموقة التي تصنف من افضل ١٦٠ جامعة علي مستوي العالم ، وكان لمستشفيات جامعة ووهان دورا رئيسيا في السيطرة علي وباء كورونا في الصين عام ٢٠١٩  ، كما أنها تمثل إحدي الجامعات الصديقة لجامعة بنها منذ فترة تصل إلي حوالي عشرة أعوام.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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