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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لدعم المرأة الريفية.. اتجاه لإقامة معرض ديارنا بشكل دائم

وزيرا الزراعة والتضامن الإجتماعي
وزيرا الزراعة والتضامن الإجتماعي
شيماء مجدي

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

تناول اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون بين الوزارتين، خاصة أن هناك فرصا للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ، لاسيما التعاون في مشروعات تخصص للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، تضمن تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصادياً.

كما تم مناقشة الشراكة بين الوزارتين في إقامة أول معرض دائم لـ" ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، ويساهم في تعزيز التنمية الريفية ودعم المرأة الريفية ومشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، والترويج لمنتجاتها الحرفية والزراعية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي لها، ورفع مستوى معيشتها، بما يساهم أيضا في الحفاظ على التراث الزراعي والريفي المصري، وقيمته التاريخية.

واستعرض اللقاء ايضا سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لدعم المرأة الريفية، وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة، خاصة أن الوزارتين يتشاركان في العمل في الريف المصري، وهناك فرص مثالية للتعاون بين الجانبين مما يساهم في خلق فرص تنموية في ريف مصر.

الزراعة التضامن المرأة الريفية دعم المرأة الريفية

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